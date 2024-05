The Witcher 3 REDkit ma datę premiery. Rozbudowany edytor trafi w ręce graczy jeszcze w tym miesiącu

fot. CD Projekt

Reklama

Firma CD Projekt RED poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że The Witcher 3 REDkit zadebiutuje już 21 marca tego roku. Aplikacja zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim posiadaczom gry Wiedźmin 3: Dziki Gon w wersji PC i dostępna będzie na Steam, GOG oraz Epic Games Store. Zainteresowani mogą też zapisać się do przedpremierowych testów na platformie Valve.

https://twitter.com/witchergame/status/1787802994773233878

The Witcher 3 REDkit to rozbudowane narzędzie moderskie pozwalające graczom na rozbudowanie gry na różne sposoby. Dostępne opcje pozwolą użytkownikom na tworzenie między innymi własnych zadań, postaci czy animacji. Oczywiście nie zabraknie również możliwości, by podzielić się swoim dziełem ze światem.