The Witcher: Blood Origin - Jodie Turner-Smith jednak nie zagra w serialu. Jaki powód?

fot. materiały prasowe

Jodie Turner-Smith miała zagrać główną rolę w serialu The Witcher: Blood Origin, który rozgrywa się wiele lat przed Wiedźminem. Miała wcielić się w elfią wojowniczkę imieniem Éile. Portal Deadline.com donosi, że aktorka musiała zrezygnować z projektu z uwagi na konflikt w terminarzach. Netflix potwierdził tę informację, wyjawiając, że terminarz prac na planie serialu The Witcher: Blood Origin uległ zmianie i z tego powodu Jodie-Turner Smith nie może wcielić się w tę rolę, bo ma w tym samym czasie inny projekt.

Poszukiwana jest nowa aktorka do tej roli. W opisie czytamy, że Éile to elitarna wojowniczka z głosem bogini. Opuściła swój klan i rolę strażniczki królowej, by podążać za swoim sercem i zostać wędrowną śpiewaczką. Jednak gdy na Kontynencie przychodzi dzień ostatecznego rozrachunku, ponownie chwyta za miecz w poszukiwaniu zemsty i odkupienia.

The Witcher: Blood Origin - o czym serial?

Produkcja przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu Wiedźmin. Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego Wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do “Koniunkcji Sfer”, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.

Showrunnerem jest Declan de Barra, który przy pierwszym sezonie pierwowzoru był jednym ze scenarzystów. Twórczyni Wiedźmina, Lauren Schmidt Hissrich jest producentką wykonawczą wraz z Jasonem Brownem, Seanem Daniele, Tomkiem Bagińskim i Jarkiem Sawko. Andrzej Sapkowski, twórca pierwowzoru literackiego, jest konsultantem kreatywnym.

Jodie Turner-Smith zobaczymy w 2021 roku w miniserialu Anne Boleyn, który opowiada o tytułowej królowej.