The Witcher: Blood Origin - Michelle Yeoh w obsadzie prequela. Kogo zagra?

źródło: Netflix

Michelle Yeoh w serialu The Witcher: Blood Origin wciela się w Scían. W obsadzie jest także Laurence O'Fuarain, który gra Fialla. Jest on osobą urodzoną w krainie wojowników, którzy przysięgli chronić króla. Fjall nosi w sobie zadrę. Stracił ukochaną osobę, która została zabita w walce próbując go ocalić. To wydarzenie nie pozwala mu się zatrzymać ani pogodzić z samym sobą i otaczającym go światem. W swoim dążeniu do odkupienia, Fjall będzie walczył u boku najbardziej nieoczekiwanych sojuszników i wkroczy na ścieżkę zemsty prowadzącą przez pogrążony w chaosie Kontynent .

Kim jest Scian?

Scían jest ostatnią ze swojego wędrownego plemienia elfów władających mieczami. Nikt nie dorównuje jej kunsztowi posługiwania się ostrzem i nikt nie nosi w sercu tak wielkiej straty jak ona. Kiedy nadarza się okazja, by odzyskać skradziony święty miecz, odebrany jej upadłemu plemieniu w nikczemny sposób, Scían wyrusza w śmiertelnie niebezpieczną misję, która zmieni losy Kontynentu.

Lauren Schmidt Hissrich i Declan de Barra są producentami wykonawczymi, a ten drugi pełni rolę showrunnera. Andrzej Sapkowski pełni rolę konsultanta kreatywnego.

The Witcher: Blood Origin będzie sześcioodcinkowym limitowanym prequelem do wydarzeń z Wiedźmina, serialowego hitu Netflix. Data premiery nie jest znana.