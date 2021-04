The Witcher: Blood Origin - kiedy rozpoczną się zdjęcia do serialu? Jest potencjalna data

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Netflix

The Witcher: Blood Origin to prequel Wiedźmina. Dzięki niezawodnemu portalowi RedanianInteligence.com dowiadujemy się, że w maju 2021 roku rozpocznie się pre-produkcja pierwszego sezonu. Oznacza to etap przygotowań do pracy na planie, która według ich informacji ma mieć miejsce pomiędzy końcem lipca 2021 roku a listopadem 2021 roku.

Podkreślają jednak, że data może być bardziej orientacyjna, ponieważ z uwagi na pandemię koronwirusa łatwo o nagłą i niespodziewaną zmianę terminarza prac. Tak też miało to miejsce przy 2. sezonie Wiedźmina po przerwie w 2020 roku.

Ich źródła donoszą, że 3. sezon Wiedźmina jest pewny i do niego zdjęcia mają rozpocząć się po zakończeniu prac nad Blood Origin. Spekulują, że start nastąpi zimą pomiędzy grudniem 2021 roku, a lutym 2022 roku. Na pewno po premierze 2. sezonu

Historia Blood Origin osadzona jest 1200 lat przed wydarzeniami z serialu Wiedźmin i przedstawia zapomnianą historię rozgrywającą się w świecie elfów. Poznamy pochodzenie i losy pierwszego wiedźmina oraz zobaczymy wydarzenia, które doprowadziły do Koniunkcji Sfer, kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się.