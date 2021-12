The Wolf Among Us 2 - co z miejscem akcji i bohaterami? Nowe informacje o grze

fot. Telltale Games

Najnowsze wydanie magazynu Game Informer przynosi wieści o wyczekiwanej produkcji The Wolf Among Us 2 od studia Telltale Games. Czekających na rychłą premierę trzeba jednak uzbroić w cierpliwość, bo scenariusz gry został dopiero ukończony, a niebawem mają się rozpocząć sesję motion capture. Sama opowieść 2. sezonu gry ma rozgrywać się sześć miesięcy po zakończeniu poprzedniej opowieści.

Naturalnie miejscem akcji będzie Nowy Jork, lecz nie tylko małe jego fragmenty, ak w poprzednim sezonie, ale znacznie większa cześć, która w całej historii ma także mieć znaczącą rolę. Bohaterów zastaniemy w nowych rolach: jako przykład podano Śnieżkę, która zostaje burmistrzem, a Bigby będzie pełnił funkcję szeryfa. W grze mamy też poznać więcej Baśniowców w charakterze postaci drugoplanowych.

W połowie roku mamy doczekać się bliższych i bardziej konkretnych informacji o grze. Może wówczas twórcy zdradzą, kiedy możemy spodziewać się premiery The Wolf Among Us 2.

