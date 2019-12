The Wolf Among Us 2 nadal powstaje. Oto teaser gry

W trakcie The Game Awards 2019 ujawniono, że The Wolf Among Us 2 nadal powstaje. Za stworzenie gry odpowiada AdHoc Studio we współpracy z LCG Entertainment. Zaprezentowano także krótki teaser. Materiał wideo jest wyjątkowo tajemniczy i nie zdradza praktycznie nic na temat fabuły, jednak wynika z niego, że w drugim sezonie powrócą znane z "jedynki" postacie - Bigby Wolf i Snow White.

The Wolf Among Us 2 nie ma ustalonej daty premiery, nie wiemy też na jakie platformy trafi ta produkcja.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w poprzednią odsłonę, to teraz pojawiła się idealna okazja do nadrobienia zaległości, bo The Wolf Among Us jest dostępne za darmo na platformie Epic Games Store.