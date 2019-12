The Wolf Among Us 2 - premiera na PlayStation 5 i Xbox Series X?

Telltale Games pracuje nad The Wolf Among Us 2, drugą częścią epizodycznej przygodówki, która powstawała jeszcze przed wielkim upadkiem studia. Później, z oczywistych przyczyn, z grą nic się nie działo, a po reaktywacji, zaczęto nad nią pracować ponownie. Nie wiemy, na jakim etapie jest produkcja, ale po słowach dyrektora generalnego studia możemy się domyślać, że na produkcję tę będziemy musieli jeszcze długo czekać.

Jamie Ottile zapytany o powstającą grę, w jednym z wywiadów przyznał, że nie ma co liczyć na premierę The Wolf Among Us 2 w przyszłym roku. Nie padły żadne konkretne daty, zatem nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że gra ukaże się w 2021 roku. Niemniej ten termin wydaje się realny, bo tytuł jest już w produkcji od jakiegoś czasu. To natomiast pozwala snuć domysły, że gra może powstawać z myślą o PlayStation 5 i Xbox Series X. W końcu obie konsole mają zadebiutować na rynku za mniej więcej dwanaście miesięcy.