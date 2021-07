Thor: Love and Thunder - Matt Damon w obsadzie! Powraca jako Loki...?

Fot. Marvel

Thor: Love and Thunder jest bardzo oczekiwanym przez fanów filmem MCU, który z dnia na dzień zdradza nam coraz więcej szczegółów na swój temat. Tym razem zdjęcia z planu potwierdziły, że Matt Damon , który zaskoczył nas swoim krótkim, ale widowiskowym występem w filmie Thor: Ragnarok, gdzie podsumował, co spotkało Lokiego w Thorze: Mrocznym świecie, powróci do swojej roli. Aktor w wywiadzie zdradził, jak dokładnie będzie to wyglądało.

Matt Damon stwierdził, że nie wiedział, czy to sekret, że weźmie udział w filmie. Gdy poszedł kręcić swoje sceny, dziennikarze zrobili im zdjęcia, więc chyba podejrzewali, co będzie się działo. Aktor zdradził, że w pewnym sensie powtórzyli cameo z poprzedniej części, więc jego występ w Love and Thunder będzie prawdopodobnie opowiadał o wydarzeniach z Ragnaroka. Jego zdaniem Taika Waititi, który odpowiada za reżyserię obu części, chciał wrócić do tego żartu i trochę go ulepszyć.

Thor: Love and Thunder

Bardzo możliwe, że w związku z tym zobaczymy, jak Matt Damon ginie z rąk Thanosa jako Loki. Tylko kto w takim wypadku byłby idealnym Thanosem? Choć tego nie wiemy, to wiemy że w filmie do swoich ról powrócą Chris Hemsworth i Natalie Portman. Na ekranie zobaczymy też między innymi Tessę Thompson, Chrisa Pratta i Karen Gillan.