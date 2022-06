Thor: Love and Thunder - przerażający Bale i napakowana Portman w nowym spocie. Są też Strażnicy Galaktyki

Marvel

Thor: Love and Thunder będzie czwartą częścią przygód tytułowego bohatera. Po ośmiu latach dołączy do niego Jane Foster, która tym razem pokaże się światu jako Potężna Thor. Do sieci trafił nowy spot, ale mamy też wypowiedzi Natalie Portman i Kevina Feige dotyczące postaci Potężnej Thor i tego, jak aktorka budowała formę do roli.

Portman dużo oczywiście ćwiczyła i nabierała masy, aby osiągnąć superbohaterską sylwetkę. Szef Marvel Studios zdradził, że jedyną filmową sztuczką jest sprawienie, że Potężna Thor będzie nieco wyższa. Wszystko inne, to zasługa Natalie Portman.

Trenowałam przez długi czas przed i w trakcie, robiłam całe te koktajle proteinowe - mówi Natalie Portman w jednym z wywiadów. - To naprawdę pomogło mi przygotować się na taki poziom akcji, jaki w końcu zrobiliśmy. Mieliśmy niesamowitych dublerów i kaskaderów, którzy wykonywali naprawdę trudne zadania, ale i tak jest tam dużo biegania, skakania, walki na miecze i młoty z moim udziałem. Zdecydowanie przydała się nam siła. Aby cały dzień nosić pelerynę, trzeba mieć trochę siły w górnych partiach ciała.

W nowym spocie możecie zobaczyć, jak naprawdę przerażająco zapowiada się rola Gorra, rzeźnika bogów, w którego wciela się Christian Bale.

Poniżej możecie zobaczyć kilka nowych zdjęć (pięć pierwszych):

Thor: miłość i grom

Premiera w lipcu 2022 roku.