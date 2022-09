Thor: Miłość i grom - dzieci pomagały w tworzeniu projektów potworów z filmu

Marvel Studios

Gorr, nazywany też Rzeźnikiem bogów, posługiwał się w filmie Thor: miłość i grom Necroswordem, potężną bronią, która umożliwiała mu posługiwanie się mocami ciemności. W kilku momentach filmu widzimy, jakie monstra był w stanie wysłać do walki. Okazuje się jednak, że mogliśmy zobaczyć jeszcze inne przerażające monstra.

SyFy przeprowadziło rozmowę z Andy Parkiem, artystą pracującym nad projektami Marvel Studios, który odpowiedzialny jest między innymi za tworzenie szkiców koncepcyjnych. Zdradził, jak wiele radości sprawiła mu praca z Taiką Waititim, reżyserem widowiska.

Praca z Taiką była po prostu świetną zabawą. Tworzymy te wszystkie postaci, ale pracujemy też z każdym filmowcem z osobna i wszyscy mają swój własny głos. Mamy cztery filmy o Thorze, ale trzeci i czwarty są zupełnie inne od dwóch pierwszych. A jednak to ten sam bohater. To dokładnie ten sam model co w Marvel Comics, prawda? Sposób, w jaki Stan Lee napisał Thora, jest zupełnie inny od tego, jak pracuje z tą postacią Michael Starczynski.

Park dodał też, że Waititi jest odważny i nie boi się próbować szalonych rzeczy. Zawsze jest chętny popchnąć swój projekt na "ekstremalny poziom".

Naprawdę fajnie było wrócić do świata Thora z Taiką, bo wiem, że kiedy z nim pracuję, czeka mnie jazda. On jest tak bardzo zabawny. Ciągle żartuje i jest naprawdę po prostu rozrywkowym gościem (śmiech). Jego pomysły są bardzo ekstremalne i nieszablonowe. Nie boi się spróbować czegoś nowego. Może się nawet zdarzyć, że w zespole będziemy przerażeni i powiemy: "Nie wiem, to może być trochę zbyt daleko idąca wizja pod względem projektu", ale on będzie nas popychał, żebyśmy jednak poszli w tę stronę.

Okazuje się, że Taika Waititi o pomoc w projektowaniu potworów poprosił swoją... córkę. Zapytał ją, jak powinny jej zdaniem wyglądać potwory z cienia, a w ten proces zaangażowane były też dzieci Christiana Bale'a. To doprowadziło do wielu pomysłów, które z rysunków dzieci przemienione zostały na profesjonalne projekty.

Kiedy [Taika] pisał scenariusz, jego córka przeczytała fragment i zapytała: "Jak wygląda potwór z cienia?". A on na to: "Nie wiem, może to narysujesz?". Wtedy ona coś narysowała i to stało się pomysłem. Zaczęliśmy dostawać rysunki od dzieci Taiki, jak również od pociech Christiana Bale'a.

Poniżej kilka z nich:

Thor: Miłość i grom - szkice koncepcyjne