Thor: miłość i grom - easter eggi. Mjolnir, Jane Foster, wszechpotężne byty, świat cienia i wiele innych

Początek filmu przedstawia genezę Gorra, która różni się nieco od tego, co zaprezentowano w komiksach. Zgadza się to, że obie wersje są bardzo pobożne. Ich modliwy są ignorowane przez Boga, co w konsekwencji prowadzi do śmierci ich rodzin. W filmie pokazano jednak Gorra wyłącznie z córką, która zmarła z wycieńczenia.