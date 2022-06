Thor: miłość i grom - sceny po napisach. Ile ich jest?

Marvel

Thor: miłość i grom ma dwie sceny po napisach. Oznacza to, że standardowo pierwsza pojawia się po animowanej części napisów końcowych, a druga na samym końcu po całej liście osób zaangażowanych w produkcję.

Thor: miłość i grom - opinie

Jak informowaliśmy w tym miejscu, dziennikarze są zachwyceni. W tych opiniach wielu też wspominało o tym, że sceny po napisach są naprawdę epickie i trzeba je zobaczyć. Na ten moment jednak nikt nie wyjawił jakichkolwiek szczegółów, co w tych scenach jest. Nie wiemy więc, czy są one ważne dla MCU, czy są tylko związane z fabułą tego filmu.

Najpewniej po pierwszych pokazach na świecie, czyli przed 8 lipca 2022 roku, pierwsze opisy i szczegóły zaczną trafiać do sieci.

Thor: Love and Thunder - twórca komiksu w ekipie

Jason Aron, twórca komiksu o Potężnej Thor potwierdził otwarcie, że pełni rolę konsultanta podczas tworzenia tego widowiska MCU. Pomagał więc ekipie w realizacji filmu.

Thor: miłość i grom - James Gunn miał wpływ

Taika Waititi w rozmowie z czasopismem Total Film potwierdził, że reżyser Strażników Galaktyki, James Gunn pomagał mu w scenach z tymi postaciami. Waititi jako scenarzysta robił co mógł, by odpowiednio oddać charakter tych bohaterów, ale rola Gunna polegała na tym, by upewnić się, czy gadają oni tak, jak powinni; czy to pasuje do tych postaci. Taika więc dostał od niego różne uwagi, pozwalające dopracować ten aspekt.

Thor: miłość i grom - wszystkie 28 postaci [GALERIA]

Na początku są potwierdzone postacie, a potem te, o których czytaliśmy w plotkach.