Thor: miłość i grom - Waititi komentuje pojawienie się znanej postaci z komiksów. Bale o usuniętych scenach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. IMDb.com

Thor: miłość i grom zawiera wiele scen z udziałem Gorra, które ostatecznie zostały usunięte. Christian Bale, odtwórca Rzeźnika Bogów wypowiadał się na ten temat już przed premierą, a teraz zdradził nowe szczegóły.

Miała być między innymi scena, w której ten tańczy do kawałka Kate Bush, ale zdecydowano się ją usunąć. Nie wiadomo czy spowodowane jest to ogromnym sukcesem Stranger Things, które przypomniało światu tę artystkę. Mogliśmy też dostać scenę, w której Gorr przez 30 sekund krzyczy szaleńczo prosto do kamery. Marvel nie wyraził jednak zgody, co zrozumiał aktor biorąc pod uwagę, że mogłaby ta scena przekraczać standardy PG-13.

W scenie po napisach wprowadzono postać Herculesa, w którą wcieli się Brett Goldstein (Ted Lasso). Taika Waititi zdradził, że był to pomysł Kevina Feige, aby obsadzić właśnie tego aktora. Chociaż reżyser jest otwarty do kontynuowania przygód Thora na dużym ekranie, przyznał, że nie ma pojęcia jaka będzie przyszłość Herculesa w MCU i czy faktycznie będzie on przeciwnikiem Thora w kolejnym filmie. Dodał, że takie informacje ma tylko Feige i jest sam ciekaw, dokąd to wszystko zmierza.

Thor: miłość i grom

Mamy też wypowiedź Natalie Portman, która zachwycona jest pracą z Waititim. Spodobało jej się, że reżyser ignoruje wszystkie zasady dotyczące tego, jak powinny wyglądać filmy na podstawie komiksów.

Naprawdę kocham zdolność Taiki do nieposiadania żadnych zasad dotyczących tego, jak film komiksowy powinien wyglądać. Posiadanie tego rodzaju swobody w formie i możliwości, jest tak świetne i naprawdę szczęśliwe dla Jane jako kobiecej postaci. Naprawdę zrobił miejsce dla niej, by była zabawna, ale też miała swoje słabości, co oznaczało, że nie jest cały czas twardą dziewczyną do kopania tyłków, co moim zdaniem jest świetną interpretacją tego, czym może być postać feministyczna.

Aktorka dodała też, że jest otwarta na powrót do roli bo wiele przyjemności sprawiło jej odgrywanie Potężnej Thor.