Thor vs. Predator - starcie tytanów na fantastycznej okładce

Razzah/Marvel

9 czerwca w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje zeszyt Predator #1, pierwszy, który ukaże się już pod szyldem Domu Pomysłów. Wygląda jednak na to, że Marvel zamierza jeszcze mocniej niż do tej pory promować nadchodzącą serię. W ostatnim czasie mogliśmy oglądać alternatywne okładki do przeróżnych komiksów, na których herosi mierzyli się z kosmicznym łowcą. Teraz przyszła kolej na Thora.

W zeszycie Thor #15, który ukaże się 23 czerwca, znajdzie się alternatywna okładka, której autorem jest Razzah. Przedstawia ona pojedynek boga burzy i piorunów z Predatorem i już teraz robi w sieci prawdziwą furorę - spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także grafikę promującą historię Extreme Carnage, która ukaże się po King in Black; w jej trakcie Carnage i inne symbionty zmierzą się ze swoim "największym wyzwaniem w historii"):

Thor #15 - okładka alternatywna

Nie jest na razie jasne, czy Predator (a także Obcy) w najbliższym czasie trafi do uniwersum Marvela. Nie da się jednak ukryć, że w ostatnich tygodniach pytania fanów o tę kwestię przybierają na sile.