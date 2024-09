Thunderbolts - Wszystkie składy drużyny w komiksach Marvela. Którzy bohaterowie i złoczyńcy dołączyli do zespołu?

Marvel

Thunderbolts to bez wątpienia jedna z najciekawszych drużyn w świecie Marvela, i to nie tylko dlatego, że jej szeregi zasilają byli złoczyńcy. Kolejne inkarnacje zespołu oferują coś więcej niż standardowe superbohaterskie starcia — zagłębiają się w psychologiczne analizy, badając genezę zła i moralne dylematy postaci. Nie wszyscy członkowie Thunderbolts są do szpiku kości zepsuci. Wielu z nich ma złożoną osobowość i balansuje na cienkiej linii między dobrem a złem, co dodaje głębi komiksowym fabułom. To sprawia, że bohaterowie Thunderbolts wyróżniają się na tle bardziej jednoznacznych Avengers czy Fantastycznej Czwórki.

Poniżej przedstawiamy wszystkie oficjalne składy Thunderbolts wraz z ich najważniejszymi członkami. Wszystko zaczęło się od Barona Zemo i jego legendarnej drużyny Masters of Evil, której pierwotne złowieszcze intencje odzwierciedlały prostsze czasy w historii Marvela. Z biegiem lat fabuły Thunderbolts stawały się coraz bardziej złożone, osiągając szczyt w takich wydarzeniach jak Civil War, inwazja Knulla, czy okres, gdy Red Hulk przejął dowództwo nad zespołem. Ciekawe, czy kinowa wersja Thunderbolts pójdzie własną ścieżką, czy skorzysta z bogatej komiksowej spuścizny. Postacie takie jak Zimowy Żołnierz, Red Guardian, Czarna Wdowa, Taskmaster, Ghost i U.S. Agent przewijały się przez skład zespołu w różnych momentach, choć nigdy jednocześnie. Już wkrótce przekonamy się, czy Thunderbolts z MCU staną na wysokości zadania i godnie podtrzymają dziedzictwo, które zapoczątkował Baron Zemo.

Thunderbolts - oryginalny skład

Główne postacie pierwszego składu to członkowie Masters of Evil, drużyny złoczyńców prowadzonej przez Barona Zemo. Ich plan polegał na wykorzystaniu nowej tożsamości, by zdobyć władzę i przejąć kontrolę nad światem w czasie, gdy inni bohaterowie Marvela zniknęli po wydarzeniach w crossoverze Onslaught. Początkowo plan Zemo opierał się na manipulacji opinią publiczną, ale z czasem niektórzy członkowie grupy zaczęli traktować swoje nowe role jako prawdziwą szansę na odkupienie.

Baron Zemo (przywódca)

Thunderbolts - drugi skład

Photon

Thunderbolts - skład na usługach rządu w czasie eventu Civil War

W czasie wydarzenia Civil War drużyna Thundebolts stała się bojówką rządową, służącą do wyłapywania niezarejestrowanych superbohaterów. Przywódcą drużyny był niestabilny psychicznie Norman Soborn

Norman Osborn/ ZIelony Goblin (przywódca)

Thunderbolts - skład w czasie eventu Dark Reign

Kontynuacja rządów Normana Osborna, który po evencie Secret Invasion przekształcić S.H.I.E.L.D. w H.A.M.M.E.R. Thunderbolts utorowało Osbornowi drogę do założenia Dark Avengers.

Thunderbolts - skład pod przywództwem Luke'a Cage'a

Po wydarzeniach z Dark Reign, które zakończyły rządy Osborna, Steve Rogers (ówczesny lider Avengers) powierzył Luke'owi Cage'owi dowodzenie nad nową wersją Thunderbolts. Celem tej drużyny było pomaganie złoczyńcom w rehabilitacji, dając im szansę na odkupienie i powrót na dobrą drogę. Cage, jako bohater o silnym poczuciu moralności, był idealnym kandydatem na lidera, który miał nadzorować tę grupę.

Luke Cage (przywódca)

Thunderbolts - skład pod przywództwem Red Hulka

Red Hulk przejął dowodzenie drużyną, tworząc zupełnie nowy skład o charakterze paramilitarnym, którego głównym celem było realizowanie niebezpiecznych i kontrowersyjnych misji dla dobra świata, ale przy wykorzystaniu brutalnych metod.

Red Hulk (przywóca)

Thunderbolts - skład pod przywództwem Winter Soldiera

Drużyna Bucky'ego miała pilnować porządku, działając w cieniu, często w szarej strefie prawa. Jednym z głównych wątków było opiekowanie się przez Thunderbolts kosmicznym dzieckiem o imieniu Kobik – fragmentem kosmicznej kostki (Cosmic Cube), który przybrał postać małej dziewczynki.

Zimowy żołnierz (przywódca)

Thunderbolts - zespół stworzony przez burmistrza Wilsona Fiska

Wilson Fisk, który został burmistrzem Nowego Jorku, powołał Thunderbolts jako obrońców miasta. W rzeczywistości realizowani oni swoje cele, umacniając pozycję włodarza Nowego Jorku.

Baron Zemo

Thunderbolts - zespół w czasach inwazji Knulla

Gdy Knull zaatakował Ziemię, Fisk wraz z nowymi członkami drużyny stanął do walki z najeźdźcą.

Taskmaster (przywódca)

Thunderbolts - skład pod przywództwem Hawkeye'a

Po upadku Fiska Luke Cage mianował przywódcą Thunderbolts swojego przyjaciela, Clinta Bartona. Ten zmienił reputację drużyny, powołując w jej skład nowych, interesujących bohaterów.

Hawkeye (przywódca)

Thunderbolts - drużyna szpiegów pod przywództwem Winter Soldiera w czasie eventu Cold War

Ta inkarnacja drużyny powstała podczas eventu Cold War i składała się z szpiegów. Ich misją było wytropienie Red Skulla.