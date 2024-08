Thunderbolts* - kolejny wyciek ze zwiastuna. Taskmaster i Ghost mają nowe kostiumy

fot. Marvel Studios

Reklama

Na San Diego Comic-Con publiczność miała okazję zobaczyć zwiastun Thunderbolts*. Najwyraźniej ktoś nagrał cały materiał i obecnie dzieli się ze światem poszczególnymi ujęciami pochodzącymi z trailera. Wcześniej już mieliśmy okazję zobaczyć nową fryzurę Yeleny Belovej, a teraz do sieci trafiły kolejne zdjęcia, które pokazują nowe kostiumy Ghost, granej przez Hannah John-Kamen oraz Taskmastera, w którą wciela się Olga Kurylenko.

Thunderbolts* - nowe stroje Ghost i Taskmaster

Jak możemy zobaczyć na poniższych ujęciach, Ghost będzie miała czarny kostium z białą maskę, co stanowi ogromną zmianę w porównaniu do jej stroju z Ant-Man i Osa. Na hełmie możemy również zauważyć po obu stronach światła, które stanowią hołd dla jej komiksowego pierwowzoru.

ROZWIŃ ▼

Zupełnie nowy kostium przygotowano także dla Taskmaster. W Czarnej Wdowie próbowano trzymać się wyglądu stroju z komiksów, ale wielu widzom nie przypadł on do gustu. Nowy odbiega od tego, co mogliśmy zobaczyć w tamtym filmie i tym razem bohaterka założy czarną zbroję oraz kaptur, który nałoży na białą maskę przypominającą czaszkę. Bohaterka będzie dysponowała również swoim łukiem oraz tarczą.

ROZWIŃ ▼

Otrzymaliśmy też pierwsze spojrzenie na U.S. Agent, w którego wciela się Wyatt Russell. Kostium tego bohatera nie zmienił się znacząco od czasu jego występu w serialu Falcon i Zimowy Żołnierz i możemy dostrzec jedynie kosmetyczne zmiany. Dużo więcej różnic zobaczymy na samej twarzy postaci, który tym razem będzie nosił brodę.

ROZWIŃ ▼

Mamy także nowe zdjęcia przedstawiającą Yelenę. Na ujęciach wyraźnie z kimś walczy, wykorzystując swoje elektryczne bransoletki, a także kuloodporną walizkę. Co ciekawe, strzelcem okazuje się ktoś, kto wygląda jak U.S. Agent.

ROZWIŃ ▼

ROZWIŃ ▼

Na sam koniec opublikowano grupowe zdjęcia członków drużyny Thunderbolts*. To pierwsza okazja, gdzie możemy zobaczyć ich wspólnie na jednym ujęciu.

ROZWIŃ ▼

Thunderbolts* - co wiemy?

Thunderbolts to komiksowa grupa antybohaterów, która powstała, by pokonać Avengersów, jednak w trakcie udawania herosów naprawdę zmienili swoje nastawienie i postanowili pomagać ludziom. Nie wiadomo, jak dokładnie MCU przedstawi ich historię.

W filmowej grupie Thunderbolts są: Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio: David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen.

Thunderbolts* - premierę wyznaczono na 30 kwietnia 2025 roku.

Marvel - najpotężniejsze postacie w komiksach. Które miejsce zajął Sentry?