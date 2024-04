Thunderbolts* - Olga Kurylenko pokazuje zdjęcie z planu. Taskmaster powraca!

Źródło: Marvel

Nie tylko Florence Pugh podekscytowała fanów MCU, publikując klip z planu Thunderbolts*. Olga Kurylenko również podzieliła się materiałem na swoim Instagramie. Mimo że zdjęcie nie ujawnia zbyt wiele, wciąż zapowiada powrót aktorki jako Antonia Dreykov/Taskmaster. Choć pierwsze grafiki koncepcyjne przedstawiały bohaterkę w kostiumie, na krześle Kurylenko widnieje jedynie imię Antonii. Aktorka zagrała zaledwie kilka kwestii w Czarnej Wdowie, zatem czas pokaże, czy jej postać będzie nieco bardziej wyrazista w nadchodzącej produkcji.

Thunderbolts* - zdjęcie z planu

Thunderbolts* - co wiadomo o filmie?

Niedawno do tytułu filmu dodano gwiazdkę, co wzbudziło spekulacje fanów, sugerujące nawiązania do Avengersów - konkretniej, że tak jak w komiksach, tytułowa grupa antybohaterów z czasem zmieni nazwę na Dark Avengers.

Do obsady filmu ma należeć także Sebastian Stan, który ponownie wcieli się w Bucky'ego Barnesa. Nie zabraknie również Davida Harboura, Wyatta Russella oraz Olgi Kurylenko. Postać Sentry'ego zostanie odegrana przez Lewisa Pullmana, który przejął rolę po szokującej rezygnacji Steve'a Yeuna. Z kolei Viswanathan zastąpiła Ayo Edebiri, która opuściła projekt z powodu harmonogramu. Nie wiadomo jednak, w kogo wcieli się aktorka.

Red Guardian / David Harbour

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a scenariuszem zajęli się Eric Pearson, Lee Sung Jin oraz Joanna Calo.

Data światowej premiery została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.