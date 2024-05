Tim Roth jako Henry Kissinger. Ten dyplomata miał wpływ na bieg historii

fot. AFP/Bertrland Langlois

Tim Roth, aktor nominowany do Oscara za rolę w filmie Rob Roy, wcieli się w Henry'ego Kissingera, amerykańskiego polityka, dyplomatę oraz sekretarza stanu podczas prezydentur Richarda Nixona oraz Geralda Forda. Kissinger Takes Paris zostanie wyreżyserowane przez Jeffa Stanzlera, który też napisał scenariusz do nadchodzącej produkcji.

W filmie poza Timem Rothem w obsadzie pojawi się również: Robin Wright, Mary Louise-Parker, Lucy Hale, David Cross, Jimmy O. Yang, Rob Corddry oraz Dylan Penn.

Kissinger Takes Paris - opis fabuły

Film przedstawia (w większości) prawdziwą historię Henry'ego Kissingera - profesora z Harvardu w średnim wieku, który w 1968 roku podróżuje do Paryża w szczycie studenckich protestów i na początku rewolucji seksualnej. Trafia na pokojowe obrady w Paryżu i zmienia kurs współczesnej historii. Kilka tygodni później Henry wraca do Stanów Zjednoczonych jako druga najpotężniejsza osoba na świecie i najmniej spodziewany, międzynarodowy symbol seksu we współczesnej historii.