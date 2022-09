Mecenas She-Hulk - Tim Roth o przyszłości w MCU i wspólnej scenie z Markiem Ruffalo

Marvel

Tim Roth powrócił do MCU po wielu latach, a ostatni raz mieliśmy okazję zobaczyć go w filmie Incredible Hulk z 2008 roku (nie licząc krótkiego występu w swojej olbrzymiej formie w Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni). W serialu Mecenas She-Hulk ponownie wciela się w Emila Blonsky'ego, znanego też jako Abominacja. Jest pierwszym klientem dla Jennifer Walters, która po wydarzeniach z 1. odcinka musiała znaleźć nową pracę i zajmuje się teraz sprawami związanymi z osobami o niezwykłych mocach.

Aktor przy okazji swojego powrotu, udzielił wielu wywiadów i wypowiedział się na temat swojej postaci, jak i powrotu do Kinowego Uniwersum Marvela. W rozmowie ze Screen Rant zdradził, że mógłby zgodzić się na pojedynek Abominacji z Deadpoolem, ale tak naprawdę nie wie na ten moment, jaka czeka go przyszłość.

Powiem ci coś, nie wiem nic. Nie wiem co oni chcą zrobić. To dobrze; to zależy od nich. To jest to, czym się zajmują. Ale w tym jest cała zabawa. To była ciężka praca, ale jednocześnie bardzo zabawna.

Roth dodał, że przestrzega widzów przed całkowitym zaufaniem w przemianę jego postaci.

To co kochałem to - i zachęcałem do tego, i mam nadzieję, że tak jest - taniec na ostrzu noża. Kiedy mówi coś o swoich zmianach lub leczeniu; kiedy robi to wszystko... Czy on taki teraz jest? A oni mu wierzą! To jest więc dobre. Ale gdzie z tym pójdziemy? Uwielbiam mieć to w postaciach, które gram. On twierdzi, że opanował potwora i ma go pod kontrolą. Ale co to właściwie oznacza? Kontroluje go i co dalej? I to jest właśnie ta podróż.

Z kolei ComicBook.com dowiedział się od Tima Rotha, że Marvel Studios pytało go o Juliusa Onaha, reżysera filmu Kapitan Ameryka 4. Obaj panowie pracowali razem ze sobą w 2019 roku przy filmie Luce. Dodał, że to świetny reżyser i niezwykły człowiek i na pewno czwarty film o Kapitanie Ameryce jest w bezpiecznych rękach.

Mecenas She-Hulk - Tim Roth

Tim Roth ujawnił też, że to prawdopodobnie jeszcze nie koniec obecności Hulka w tym serialu, chociaż ostatnio widzieliśmy go w kosmicznej podróży. Roth zdradził, że mieli okazję zagrać wspólną scenę i ich bohaterowie powymieniali się uszczypliwościami, ale aktor nie wie czy na pewno scena ta pojawi się w serialu.

To było świetne. Nie wiem czy jest to tam [w odcinku], ale jest lekkie zmieszanie, kiedy go widzę. Improwizowaliśmy sporo podczas kręcenia sceny, ale nie wiem czy cokolwiek z tego zostało. "Naprawdę przybrałeś na wadze", tego typu rzeczy. To bardzo zabawne.