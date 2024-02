Timothee Chalamet zachwala Mrocznego Rycerza. Czy aktor chciałby zagrać superbohatera?

fot. Warner Bros. (Diuna)

Wkrótce Timothée Chalamet znów pojawi się na wielkim ekranie jako Paul Atryda w Diunie 2. Aktor udzielił wywiadu dla The New York Timesa, gdzie skomentował filmy o superbohaterach. Okazuje się, że to Leonardo DiCaprio zalecał mu unikanie tych produkcji. Chalamet posłuchał tej rady, ale czy nadal zamierza się nią kierować?

Mroczny Rycerz inspiracją dla Chalameta

Jednakże, Chalamet nie ukrywa, że to Mroczny Rycerz Christophera Nolana skierował go na aktorską ścieżkę. Z tego powodu aktor nadal rozważałby udział w filmie superbohaterskim, o ile zaangażowany byłby renomowany reżyser, a scenariusz byłby solidny jakościowo.

- Film, który zainspirował mnie do aktorstwa, to produkcja superbohaterska, Mroczny Rycerz. Zatem, jeśli scenariusz byłby świetny, a reżyser byłby doskonały, przemyślałbym to.

Część druga ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. [opis dystrybutora Multikino]

