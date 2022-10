Titans - teaser i data premiery 4. sezonu. Jest Lex Luthor!

fot. materiały prasowe

Prosto z New York Comic Con 2022 do sieci trafił pierwszy, ociekający krwią teaser 4. sezonu Titans. Platforma streamingowa HBO Max jednocześnie ogłasza, że premiera sezonu odbędzie się 3 listopada 2022 roku w krajach, w których serwis jest dostępny. Na start widzowie dostaną dwa odcinki. Kolejne będą pojawiać się co tydzień aż do 1 grudnia 2022 roku. Wówczas będzie przerwa w emisji, a kolejne odcinki wrócą na początku 2023 roku.

Titans - teaser 4. sezonu

Jest też nowy fragment, w którym superbohaterowie walczą z postacią znaną jako Mother Mayhem.

Kolejny fragment przedstawia Lexa Luthora. Wciela się w niego Titus Welliver.

Pokazano też, że Beast Boy będzie mieć nowy kostium. Stworzyła go Laura Jean Shananon.

Titans - sezon 4

Superman w Titans?

Charles Murphy z Murphy's Multiverse był na New York Comic Con. Tam też oglądał rekwizyty z Titans. Wśród nich pojawiły się okulary Clarka Kenta z podkreśleniem, że pochodzą one z 4. sezonu. Nic nie zostało potwierdzone, ale to dość wyraźna sugestia, że Człowiek ze stali może się pojawić.

fot. Charles Murphy

W obsadzie 4. sezonu są Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Joshua Orpin, Franka Potente, Joseph Morgan, Jay Lycurgo oraz Lisa Ambalavanar.

W opisie fabuły czytamy: Po tym jak ocalili Gotham, Tytani wracają do San Francisco. Po drodze zatrzymują się w Metropolis i odkrywają, że stali się celem nadnaturalnego kultu, którego członkowie mają nadludzkie moce. To wróg z jakim jeszcze nie walczyli.