Titans - Brenton Thwaites zapowiedział 5. sezon serialu?

HBO Max/Warner Bros.

W czasie DC FanDome w październiku zapowiedziano, że powstanie 4. sezon serialu Titans, o drużynie młodych bohaterów uniwersum DC. Okazuje się jednak, że to może nie być koniec dobrych wiadomości dla fanów produkcji. W jednym z wywiadów Brenton Thwaites, który wciela się w produkcji w postać Dicka Graysona/Nightwinga omawiając scenę wizji swojej postaci z 3. serii stwierdził, że jest to wskazówka do tego, co stanie się w sezonach 4 i 5. Tym zdaniem być może potwierdził, że HBO Max dało już zielone światło na kolejną odsłonę.

W 3. sezonie tytułowa drużyna bohaterów musiała zmierzyć się z Jasonem Toddem aka Red Hoodem, byłym członkiem zespołu, który chciał zniszczyć Tytanów. Ponadto na drodze bohaterów stanęła Blackfire, siostra Starfire.

HBO Max

W obsadzie nowej odsłony znaleźli się już między innymi Brenton Thwaites (Dick Grayson/Nightwing), Teagan Croft (Rachel Roth/Raven), Anna Diop (Koriand'r/Starfire), Ryan Potter (Gar Logan/Beast Boy), Savannah Welch (Barbara Gordon), Minka Kelly (Dawn Granger/Dove), Alan Ritchson (Hank Hall/Hawk), Curran Walters (Jason Todd/Robin), Vincent Kartheiser (Strach na Wróble), Joshua Orpin (Conner Kent/Superboy) i Iain Glen (Bruce Wayne).