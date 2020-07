To The Extreme: Dave Franco zagra w filmie biograficznym o Vanilla Ice

fot. materiały prasowe/Netflix

To The Extreme będzie filmem biograficznym o słynnym raperze Vanilla Ice, który największe sukcesy muzyczne święcił w latach 90. Tytuł pochodzi z albumu, który został wydany w 1990 roku, sprzedając się w 15 milionach kopii. W rolę Vanilla Ice wcieli się Dave Franco, brat bardziej znanego Jamesa.

Film opowie historię Vanilla Ice, który ze sprzedawcy samochodów w Dallas staje się wielką gwiazdą, osiągając szczyt listy Billboard hip-hopową piosenką Ice Ice Baby. Młody Vanilla mierzy się ze sławą, próbami wymuszeń i rekordową sprzedażą płyt, która zapisuje się w historii muzyki.

Dave Franco ujawnił, że w tym projekcie chce stworzyć coś na wzór filmu jego brata The Disaster Artist, który przyniósł zabawną, ale udramatyzowaną wersję tworzenia słabego The Room.

W tym filmie ludzie oczekiwali, że nakręcimy komedię, w której będziemy wyśmiewać Tommy'ego Wiseau. Ale im bardziej prawdziwie graliśmy, tym zabawniejszy i bardziej szczery stawał się ten film. Taki właśnie ton chcielibyśmy uzyskać w naszym filmie.

Franco ujawnił również, że jest w kontakcie z raperem, czyli Robertem Van Winklem.

Rob jest łagodnym i inteligentnym facetem. Jest niezwykle pomocny przy pracach nad projektem podając nam wiele szczegółów, a także dzieląc się osobistymi informacjami, o których nie wie opinia publiczna. Rozmawiając z nim czuję się, jakbym wchodził do króliczej nory przygotowując się do tej roli.

Chris Goodwin i Phillip Van napisali scenariusz do To The Extreme, który, co ciekawe, figurował na Czarnej Liście. Na niej znajdują się te scenariusze, które są uznane za najciekawsze, ale nie ma chętnych w Hollywood na ich wyprodukowanie. Na takie liście znajdowały się m.in. Operacja Argo, Jak zostać Królem czy Jojo Rabbit.

Prace przedprodukcyjne nad To The Extreme mają rozpocząć się w najbliższym czasie, ale z powodu pandemii koronawirusa wciąż są wstrzymywane.