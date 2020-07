The Walking Dead - co z filmem o Ricku Grimesie w obliczu koronawirusa? Nowe informacje

Źródło: AMC

Nowe informacje o filmie The Walking Dead, który jest planowany do kinowej emisji, zdradził David Alpert, współzałożyciel studia Skybound Entertainment, które odpowiada za produkcję.

Przyznaje, że mają wszystko rozplanowane, ale muszą siedzieć i czekać, ponieważ obecnie w USA sytuacja z rekordową liczbą zakażeń koronawirusem sprawia, że plany wciąż są zablokowane. Z tego też powodu w 2020 roku nie pojawi się 11. sezon The Walking Dead, który jeszcze nie rozpoczął zdjęć, a normalnie byłby filmowany od czerwca 2020 roku.

Dodaje jeszcze takie słowa:

- Wręcz desperacko chcielibyśmy wrócić do pracy i ruszyć z tym projektem. Mamy coś naprawdę ekscytującego i wyjątkowego, a zarazem kompletnie innego. Nie mogę się doczekać, byśmy to mogli nakręcić. Na razie musimy czekać na to, by było bezpiecznie - mówi.

Przy projekcie aktywnie pracuje też producent i twórca komiksowego The Walking Dead, Robert Kirkman. On natomiast w wywiadzie mówi, że pomimo pandemii cały czas trwają wytężonej prace nad wszystkimi przygotowaniami, by kontynuacja przygód Ricka sprostała oczekiwaniom.

- Powiedziałbym, że pandemia sprawi, iż wiele filmów będzie lepszych. Ten o Ricku Grimesie do nich będzie należeć, ponieważ mamy więcej czasu, by go dopracować i mieć pewność, że wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. Kiedy sytuacja powróci do normalności, poznacie wiele informacji o filmie - obiecuje Kirkman.

Być może podczas panelu The Walking Dead na [email protected], który będzie w lipcu 2020 roku dowiemy się czegoś więcej.