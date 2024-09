To zawsze Agatha - fani się mylili? To słowo zdradza, kto mógł rzucić zaklęcie na Nastolatka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Najpierw showrunnerka To zawsze Agatha stwierdziła, że spodobały im się runy, które pokazali w WandaVision, co zresztą później zostało przeniesione do świata Doktora Strange'a. Na początku chciała, by wyglądało to tak, jakby zaklęcie cenzurowało słowa Nastolatka. Później zdecydowano się na inną estetykę, która nieco bardziej oddawała magiczny klimat serialu. Najbardziej ciekawe jest jednak to, że według niej to mało wyrafinowany czar i pokazuje "amatorszczyznę".

Pada kluczowe słowo odnośnie zaklęcia w To zawsze Agatha

Jeśli chodzi o wygląd jego ust, to pierwszym pomysłem było zastosowanie paska z cenzurą, bo to tym jest to zaklęcie. Ma ono na celu powstrzymywanie [zdradzenia tożsamości - przyp. red] - jest nieco niezdarne. Bardziej wyrafinowany czar po prostu ukryłby wszystko, ale to w pewien sposób pokazuje amatorszczyznę.

Kto mógł rzucić zaklęcie na Nastolatka?

Jest to ciekawe, ponieważ słowo "amatorszczyzna" sugeruje, że osoba, która rzuciła czar na Nastolatka, nie jest zbyt doświadczona. A to wykluczałoby dwie najpopularniejsze teorie, że zaklęcie rzuciła Scarlet Witch albo Mephisto.

Jeśli to prawda, że Nastolatek jest w istocie synem Wandy, to być może sam rzucił to zaklęcie, by ukryć swoją tożsamość przed Agathą, żeby wiedźma mu zaufała. W końcu część fanów spekuluje, że chciał udać się na Szlak Wiedź po to, by poprosić o przywrócenie matki do życia. Co sądzicie?

