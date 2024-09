Wiemy, kim są Nastolatek i Rio Vidal z To zawsze Agatha. Przynajmniej jedna odpowiedź was zaskoczy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Figurki kolekcjonerskie Nastolatka i Rio Vidal z serialu To zawsze Agatha są podpisane jako kolejno Wiccan i Śmierć. To oznacza, że Joe Locke rzeczywiście wciela się w syna Scarlet Witch.

Prawdziwa tożsamość Nastolatka nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ wszystkie znaki wskazywały właśnie na Wiccana. Dzięki figurkom mamy jednak pierwsze spojrzenie na jego pełny kostium z diademem, który składa hołd jego matce, Scarlet Witch. Możemy tylko spekulować, że w serialu To zawsze Agatha bohater udał się na Szlak Wiedźm właśnie po to, by odzyskać matkę.

Co innego Rio Vidal, grana przez Aubrey Plazę, przy której fani obstawiali niemal każdą komiksową wiedźmę. Tymczasem wygląda na to, że gra Śmierć, co jest o tyle interesujące, że w komiksach to coś w rodzaju kosmicznego bytu, który jest bliźniakiem Wieczności. Jako ciekawostkę warto też dodać, że zwykle wchodziła w romantyczne relacje z Thanosem i Deadpoolem. Jeśli po zakończeniu emisji To zawsze Agatha twórcy będą chcieli wykorzystać bohaterkę w kolejnych produkcjach MCU, być może będzie ważna w kontekście umierania kolejnych rzeczywistości.

