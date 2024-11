Showrunnerka To zawsze Agatha niszczy nadzieję na cameo Mephisto. Gdzie zniknęła scena po napisach?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Od kilku lat fani Marvela wyczekują pojawienia się Mephisto w MCU. Gorące oczekiwania podczas emisji serialu To zawsze Agatha przypominały czasy jego starszej siostry, WandaVision. Niestety znów nie doczekaliśmy się cameo tej postaci - choć tym razem została ona wspomniana przez jedną z wiedźm. Rozmawiając z Variety, Jac Schaeffer rozwiała nadzieje na to, że Mephisto pojawi się jeszcze w jej własnym projekcie.

- Mam nadzieję, że to nikogo nie rozczaruje, ale Mephisto nigdy mnie nie interesował. Jeden z pierwszych szkiców uwzględniał go jako potencjalnego antagonistę, lecz nie pamiętam, żebyśmy brali to na serio. Co więcej, logistycznie w MCU nie było to dobre dla naszego serialu.

Źródło: Marvel

Co się stało ze sceną po napisach w To zawsze Agatha?

Oficjalnie możemy powiedzieć, że serial To zawsze Agatha jest jedną z niewielu produkcji MCU bez sceny po napisach końcowych. Nawet serial WandaVision zawierał taką sekwencję, a w tym przypadku jej zabrakło. W wywiadzie dla Entertainment Weekly, Schaeffer wyjaśniła, że decyzja o jej braku nie należała do niej. Przeciwnie, miała sporo pomysłów na taką scenę.

- Napisałam kilka scen po napisach, jak w przypadku każdego projektu Marvela, nad którym pracowałam, bo to rzecz, która najczęściej ulega zmianie i najdłużej stoi pod znakiem zapytania. Ostatecznie, to Marvel zdecydował się na brak sceny w tym serialu.

Serial To zawsze Agatha jest dostępny na Disney+.

