To zawsze Agatha - czy [SPOILER] może wrócić? Showrunnerka o easter eggu z 3. odcinka

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nie słyszeliśmy imienia Mefisto w MCU stanowczo zbyt długo, mimo że fani doszukiwali się tej postaci w WandaVision. Serial To zawsze Agatha wywołuje więc rewolucję - konkretniej easter eggiem w 3. odcinku, gdzie Jennifer Kale wspomina Nastolatkowi o tym, co stało się z synem tytułowej bohaterki. Jej zdaniem, po zamianie Nicholasa Scratcha na Darkhold, chłopak może być obecnie demonem albo "agentem Mefisto". Rozmawiając z The Wrap, showrunnerka Jac Schaeffer wreszcie mogła odnieść się do tego nawiązania.

Co robi Mefisto w To zawsze Agatha?

Schaeffer przyznała, że choć jest to "zawstydzające", to zabierając się za WandaVision, nie do końca wiedziała, kim jest Mefisto.

Mary Livanos - Oczywiście, teraz jestem zaznajomiona ze wszelkimi sposobami, w jakie Mefisto łączy się ze wszystkim. (...) I tak, rozmawiałam z[producentką wykonawczą serialu - przyp. red.] o tym, że musimy wypowiedzieć jego imię.

Odnośnie samej sceny showrunnerka nie mogła zdradzić więcej szczegółów. Potwierdziła jednak, że miała na celu skonfrontowanie widza z plotkami, jakie krążą wokół postaci Agathy.

Czy pani Hart Sharon może jeszcze wrócić w To zawsze Agatha?

Na końcu odcinka dowiadujemy się, że Sharon Davis nie przeżyła pierwszej próby na Szlaku Wiedźm. Natomiast, czy to oznacza, że widzieliśmy ją po raz ostatni? Jak tłumaczy Schaeffer, niekoniecznie musi tak być.

- Dużo rozmawialiśmy o śmierci w tym serialu. Będziemy zabijać postacie? To była długa konwersacja... I dla serialu stało się istotne, że musimy mieć odpowiednią stawkę. To znaczy, że Szlak bywa zabójczy i naprawdę może cię zabić. Dlatego pani Hart nie żyje. Natomiast ten zakątek MCU nie zawsze jest linearny. Nawet gdy ktoś umiera, to nie oznacza, że nigdy więcej go nie zobaczysz...

To zawsze Agatha - serial dostępny na Disney+.