Jak Tommy Maximoff może powrócić w MCU? Komiksy Marvela sugerują rozwiązanie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Disney+

Reklama

W serialu To zawsze Agatha obserwowaliśmy poczynania nastoletniego syna Wandy Maximoff, Billy'ego (Joe Locke). W dwuodcinkowym finale chłopak wykorzystuje swoje zdolności do odnalezienia swojego brata bliźniaka, Tommy'ego, i przeniesienia jego duszy do innego ciała - choć nie jest pewien, czy przy tym nieumyślnie zabija niewinnego chłopca. Zakończenie sugeruje, że teraz będzie próbował go odnaleźć we współpracy z Agathą Harkness. Pytanie, kiedy i w jaki sposób nastąpi powrót Tommy'ego? Oto teoria oparta na materiale źródłowym Marvel Comics.

fot. Marvel Comics

Jak Tommy Maximoff może powrócić?

W przeciwieństwie do komiksów Marvela, Billy w MCU nie jest w żadnym stopniu powiązany z Mephisto. W finale WandaVision Wanda sądzi, że gdy Hex zniknie, to samo stanie się z jej rodziną. Jednak nie przewidziała, że świadomość Billy'ego będzie dryfować. Ostatecznie chłopak przejmuje kontrolę nad ciałem Williama Kaplana, który zginął w wypadku samochodowym. Teraz, gdy chciał zrobić coś podobnego ze swoim bratem, najpewniej wkrótce zobaczymy Tommy'ego Shepherda w MCU.

Jak jest w komiksach? Young Avengers odnajdują Tommy'ego w nowoczesnym ośrodku dla nieletnich superzłoczyńców i pomagają mu stamtąd uciec. Wtedy też odkrywają znaczące podobieństwo bohatera do Wiccana. Choć jego sytuacja może być nieco inna w MCU, wciąż możliwe jest, że pewne aspekty tej fabuły zostaną zachowane.

Jeszcze nie wiadomo, w jakim projekcie Billy się pojawi, co wiąże się również z potencjalnym powrotem Tommy'ego do MCU. Jeśli bralibyśmy pod uwagę komiksy Marvela, najpewniej nastąpi to w osobnym projekcie o Young Avengers, z Ms. Marvel i Kate Bishop na pierwszym planie.