Tofifest 2021 - Paulina Przybysz wystąpi na gali zamknięcia festiwalu

Koncert zamknięcia Tofifest 2017 / fot. Adrian Chmielewski k35photo

Galę zamknięcia 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze uświetni autorski koncert popularnej artystki muzycznej, Pauliny Przybysz. Koncert zatytułowany Music. The Superpower będzie hołdem oddanym kinu i artystom.

Ze sceny na Jordankach usłyszymy utwory takich wykonawców jak Etta James, John Lennon czy Joy Division. W wykonaniu niektórych Paulinę Przybysz wspomoże gość specjalny - wybitny wokalista Stanisław Soyka.

Music. The Superpower ma pokazać muzyczną wszechstronność artystki, która bada wszelkie gatunki muzyczne od soulu po muzykę filmową. Ten występ będzie również okazją dla Przybysz do podzielenia się z odbiorcami swoją filozofią życiową i refleksjami na temat sztuki i roli artysty we współczesnym świecie.

tofifest.pl

Koncert odbędzie się 3 lipca o godz. 19.00 w CKK Jordanki w Toruniu po gali zamknięcia 19. MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze. Bilety w cenie 60 zł do nabycia na stronie tofifest.pl.

Tegoroczny festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 4 lipca jak zawsze w Toruniu. Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym imprezy.