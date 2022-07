Tofifest 2022 - program festiwalu na sobotę, 2 lipca. Co obejrzeć?

Fot. Materiały prasowe

To już piąty dzień 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, który odbywa się w Toruniu. Portal naEKRANIE.pl po raz kolejny ma przyjemność być patronem medialnym imprezy, więc przygotowaliśmy dla Was program wydarzenia na sobotę, 2 lipca. Zobaczcie, co można obejrzeć stacjonarnie podczas wydarzenia.

W dzisiejszym programie są między innymi takie takie tytuły jak Rytmy Casablanki, Ojciec Chrzestny 2 czy Fucking Bornholm. Bilet na seans kosztuje 16 złotych. Można również zakupić karnet w cenie 80 złotych. Jest także możliwość skorzystania z seansów online. Bilet na film kosztuje 15 złotych, a karnet 50 złotych. Listę filmów dostępnych online znajdziecie w tym miejscu.

Tofifest 2022 - program na 2 lipca

FROM POLAND:

Fucking Bornholm - godz. 12:00 (Cinema City: sala 6) - Dwie pary — małżeństwo z długim stażem i nowy związek z Tindera, dzieci i majówkowy wjazd na sielankowy kemping. Co może pójść nie tak? Bohaterowie Fucking Bornholm przekonają się, że wszystko, a jeden incydent może uruchomić prawdziwą lawinę… Film dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie. Kryzys w związku, problemy z komunikacją, zmęczenie oczekiwaniami innych. Brzmi znajomo, jak materiał na najlepsze memy i śmiech przez łzy? Bo tak właśnie jest.

Sonata - godz. 14.00 (Cinema City: sala 6) - Grzegorz Płonka jako dziecko był błędnie zdiagnozowany — okazało się, że przyczyną jego wycofania nie był autyzm, lecz brak słuchu. Po latach życia w kompletnej ciszy, dzięki uporowi rodziców, wsparciu grupy dobrych ludzi i zabiegowi wszczepienia implantu w Instytucie profesora Henryka Skarżyńskiego odzyskał słuch i mógł spełnić największe marzenie swojego życia — zagrać Sonatę Księżycową Beethovena w filharmonii. Wzruszająca, oparta na faktach historia pokazuje, że nawet niemożliwe staje się możliwe, jeśli tylko włożymy w to sporo pracy i wysiłku.

Fot. Materiały prasowe

MUST SEE MUST BE:

Mała mama - godz. 21.15 (CKK Jordanki: sala kameralna) - Ośmioletnia Nelly po stracie ukochanej babci zaczyna eksplorować miejsca, w których kiedyś bawiła się jej mama — Marion. Spotyka w lesie dziewczynkę, która ma na imię tak samo jej mama i też buduje domek na drzewie, który Nelly zna z opowieści… Rodzi się między nimi przyjaźń. Ta niezwykła i kameralna historia jest z jednej strony celebracją ciekawości świata, z drugiej natomiast opowieścią o sile dziecięcej wyobraźni i czułych, rodzinnych relacjach.

Rytmy Casablanki - godz. 10:00 (Cinema City: sala 6) - Anas to były raper, który podejmuje się pracy w domu kultury w robotniczej dzielnicy największego miasta Maroka — Casablanki. Prowadzone przez niego zajęcia z hip-hopu mają ośmielić jego młodych podopiecznych, by odważniej mówili o swoich problemach. Hip-hop powstał po to, by wyrazić niezadowolenie i oddać głos tym, którzy są go pozbawieni — tłumaczy uczniom podczas pierwszej lekcji. I zachęca do tego, by zaczęli pisać o swoich doświadczeniach. Z tekstów stopniowo wyłania się obraz codziennego życia nastolatków, które ograniczane jest przez konserwatywną tradycję, religię czy ortodoksyjny model wychowania. Mimo wyraźnie nakreślonego społecznego tła i politycznego przesłania Rytmy Casablanki zarażają optymizmem i pozytywną energią.

Atlantis - godz. 12:00 (Cinema City: sala 8) - Ukraina, 2025 rok. Wojna z Rosją się skończyła. Jeden z żołnierzy próbuje wrócić do normalnego życia i zapomnieć o wojennej traumie. Jednak nie jest to proste — stalownia, w której pracował, zostaje zamknięta, więc przyłącza się do organizacji, która zajmuje się ekshumacją i identyfikacją ciał zmarłych na polach bitwy żołnierzy… Czy to przywróci mu człowieczeństwo? Może jest iskra nadziei w tym zniszczonym, niemal postapokaliptycznym świecie?

ZJAWISKA:

Ojciec chrzestny 2 - godz. 17:00 (Cinema City: sala 6) - W mistrzowskiej kontynuacji Ojca Chrzestnego widzimy historię dwóch pokoleń rodu Corleone. Reżyser przedstawił losy młodego Don Vito, zaczynając od dzieciństwa we Włoszech, po ucieczkę z Sycylii po śmierci rodziców. Druga część filmu to opowieść o Michelu, który dzięki licznym intrygom i morderstwom zapewnia dominację klanowi Corleone. Brakuje mu jednak charyzmy ojca i mimo ambicji przywódczych nie potrafi zachować jedności rodziny…

KINO POD GWIAZDAMI:

Truflarze - godz. 22.00 (Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego) - Carlo, Enrico, Piero i Sergio mieszkają nieopodal Mediolanu, gdzie od lat razem ze swoimi ukochanymi psami szukają rzadkich i drogich trufli Alba. Ten niezwykły rarytas jest przedmiotem pożądania ludzi na całym świecie, którzy gotowi są zapłacić za niego niemal każdą cenę. Okazuje się jednak, że w niektórych miejscach nie wszystko jest na sprzedaż. Dla grupy uroczych włoskich staruszków trufle to nie żyła złota, a przepis na szczęście, które każdego dnia odnajdują na nowo na szlakach piemonckich lasów.

Fot. Materiały prasowe

KINO ZAMKOWE:

Babadook - godz. 22.15 (Zamek Krzyżacki) - Matkę i jej sześcioletniego synka nawiedza nocami dziwaczny, tajemniczy stwór. Czy dziwne zjawisko jest realne, czy może jest wynikiem pogłębiającej się alienacji i psychozy bohaterów? Duszną, gęstą, schizofreniczną atmosferę filmu pogłębiają dodatkowo mistrzowskie zdjęcia polskiego operatora Radka Ładczuka.

Deerskin - godz. 24.00 (Zamek Krzyżacki) - Bohaterką czarnej komedii Quentina Dupieux jest… kurtka z frędzlami. To ona staje się fetyszem niejakiego Georges’a, przegranego gościa, który po zakupie zamszowego stroju zaczyna marzyć o sławie filmowca. Wydawszy ostatnie pieniądze, mężczyzna błąka się po francuskiej prowincji, z każdym dniem zbliżając się coraz bardziej do granicy obłędu. Zaczepia ludzi, gada z frędzlami, chwyta za kamerę, snuje się po wzgórzach. W sieć swoich fantazji, zmyśleń i kłamstw wciąga miejscową barmankę, która nocami hobbystycznie przemontowuje stare produkcje.

POLONICA:

Anatomia - 14:30 (Cinema City: sala 8) - Mika przyjeżdża do Polski, żeby odwiedzić ojca, który trafił do szpitala z poważnym urazem mózgu i objawami utraty pamięci. Choć jest to ich pierwsze spotkanie po wielu latach, jej ojciec jest przekonany, że córka jest nastolatką i nadal z nim mieszka. Mika na krótko staje się więc towarzyszką swojego ojca w świecie, który jest coraz bardziej poplątany. Zostaje czułą przewodniczką po labiryncie jego gasnącego umysłu. Podejmując się tej roli, sama także rozpoczyna podróż po własnym życiu. Film stanowi niezwykłe połączenie wielu technik produkcji filmowej: nagrań cyfrowych, na taśmie 35 mm, zapisów z kaset VHS oraz nagrań archiwalnych, co pozwala twórcom zaburzyć poczucie czasu i przestrzeni.

Monday um Zehn - 17.00 (Cinema City: sala 8) - Helga ma 62 lata, a jej życie stanęło w miejscu. Dwa lata temu jej mąż porzucił ją dla innej kobiety i od tego czasu kobieta nie może zdusić w sobie wściekłości. Kiedy osoba sprzątająca jej mieszkanie wyjeżdża na urlop, przysyła na zastępstwo 60-letniego Ryszarda, pracownika z Polski. Od tego momentu wszystko się zmienia. Początkowo Helga widzi w nim obiekt, na którym może wyładować swoją frustrację, ale z czasem Ryszard staje się dla niej powiernikiem. Mimo dzielącej ich bariery językowej, Helga ma poczucie, że Ryszard ją rozumie i gniew zaczyna w niej zanikać…

Fot. Materiały prasowe

KINO FIŃSKIE

Dziewczyny - godz. 20:00 (Cinema City: sala 8) - Mimmi i Rönkö to ciekawe świata nastolatki. Są najlepszymi przyjaciółkami, nie mają przed sobą żadnych tajemnic, dzieląc wszelkie radości i smutki. Nie mają też większego planu, poza tym, że pragną żyć pełnią życia i wykorzystać każdą nadarzającą się okazję na kolejną przygodę. Typowe dla nich spontaniczność i nieprzewidywalność to cechy, które nie są tak dobrze znane ich rówieśniczce Emmie. Codzienność dziewczyny podporządkowana jest treningowi i przyszłej karierze łyżwiarki figurowej. Spotkanie trzech nastolatek otworzy przed każdą z nich nowe możliwości. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi wiele emocji, związanych z miłością, przyjaźnią i odkrywaniem własnej seksualności.

Фільми для дітей

Весела ферма - godz. 10.00 - Клара — молода, але дуже амбітна корова — хоче стати зіркою! Вона мріє про славу і кар'єру співачки, хоче піти по стопах свого батька, якого давно не бачила. На жаль, у конкурсах талантів їй не щастить... Повертаючись додому після чергового невдалого виступу, вона знаходить листа із запрошенням на Коровʼячий Пагорб. Недовго замислюючись, корова їде в село, щоб зустріти свого батька. Клара, яка виросла в місті, там зіткнеться з багатьма випробуваннями, і найголовнішим буде порятунок ферми свого тата від жадібного бізнесмена. Героїні доведеться проявити неабияку винахідливість, і при цьому вона відкриє в собі таланти, про які не підозрювала!