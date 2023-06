Tofifest 2023 - Lena Góra nagrodzona Złotym Aniołem dla Europejskiej Aktorki Bella Women

fot. materiały prasowe Tofifest

Złoty Anioł dla Europejskiej Aktorki Bella Women to wyróżnienie przyznawane artystkom, które wykazują się odwagą i talentem w swojej twórczości. Statuetka wręczana jest już od czterech lat. Wraz ze sponsorem głównym festiwalu TZMO SA, czyli właścicielem marki Bella, organizatorzy imprezy nagradzają w ten sposób młode artystki europejskiego kina. Dotychczas honorowa nagroda trafiła do rąk Marii Sadowskej, Sandry Drzymalskej i Marii Dębskiej, a na 21. edycji festiwalu statuetka powędruje do Leny Góry.

Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze ogłosiła, że:

W tym roku nagrodę otrzyma aktorka nietuzinkowa i niezwykle uzdolniona, która pomimo młodego wieku zdobyła już doświadczenie na zagranicznych planach filmowych. Jesteśmy dumni, że Złotego Anioła Bella Women możemy przekazać w ręce Leny Góry.

Celem pasma Bella Women jest promowanie kina tworzonego przez kobiety i docenienie ich roli w świecie filmu.

Lena Góra – informacje

Lena Góra to twórczyni filmów, scenarzystka i aktorka. Zapisała się w pamięci polskiej widowni za sprawą serialowej superprodukcji Król oraz filmu Netfliksa Noc w przedszkolu. Jest współautorką scenariusza oraz odtwórczynią głównej roli w filmie Roving Woman. Góra wystąpiła również w nowym horrorze Bernarda Rose'a. W 2023 roku na ekrany kin wejdzie Imago, w którym aktorka zagrała główną rolę.

Lena Góra - zdjęcia

Roving Woman

Tofifest potrwa od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku .