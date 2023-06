Tofifest 2023: Ralph Kaminski nagrodzony Złotym Aniołem. Nagroda za „niepokorność twórczą”

fot. materiały prasowe Tofifest

Złoty Anioł to wyróżnienie, które przyznawane jest na Tofifeście artystom wykazującym się odwagą we własnej twórczości. Do tej pory nagrodzeni zostali m.in. Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Katarzyna Nosowska, Wojciech Smarzowski, Maja Ostaszewska i Maciej Stuhr. Podczas tegorocznej 21. edycji wydarzenia swoją nagrodę odbierze muzyk Ralph Kaminski, któremu przyznano odznaczenie za „niepokorność twórczą”.

Kafka Jaworska, dyrektorka MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze skomentowała decyzję słowami:

W tym roku mamy zaszczyt nagrodzić wybitnego artystę, który odmienił polską scenę muzyczną, nadał jej świeżości i w sposób konsekwentny podąża swoją drogą twórczą. Artystę niepokornego i odważnego, zaskakującego, wyjątkowego - Ralpha Kaminskiego.

Artysta odbierze Złotego Anioła 27 czerwca podczas Gali Otwarcia. Już teraz mówi o swoim wzruszeniu i radości z przyznanej mu nagrody.

Jestem bardzo szczęśliwy, że zdobyłem nagrodę Złotego Anioła za Niepokorność Twórczą. Tofifest to wspaniały festiwal, a ja kocham kino i muzyką filmową, która stanowiła inspirację dla mojej twórczości już od pierwszej płyty i pierwszych wyreżyserowanych teledysków. Wyróżnienie za niepokorność to dla mnie ogromny komplement, bo to właśnie robienie czegoś niewygodnego jest najważniejsze w sztuce.

Moje Stare

Przypominamy, że tegoroczna edycja będzie trwać od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku.