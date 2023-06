Tofifest 2023 - najciekawsze filmy. Hity Tima Burtona, kultowe horrory i polskie perełki

Tofifest to międzynarodowy festiwal filmowy, który odbywa się w Toruniu. Podczas tegorocznej edycji widzowie po raz kolejny będą mieli szansę obejrzeć wiele nowości i klasyków kina. Postanowiliśmy zebrać dla was najciekawsze tytuły, na które warto zwrócić uwagę. Zobaczcie sami.

Na naszej liście wśród polskich produkcji znalazły się między innymi krótkometrażówka Moje stare z Dorotą Pomykałą w roli głównej, komedia Niebezpieczni dżentelmeni z gwiazdorską obsadą, a także nominowana do Złotego Lwa w konkursie głównym Zupa Nic. Jeśli chodzi o klasyki, na pewno warto zwrócić uwagę na najsławniejsze filmy z portfolio Tima Burtona, takie jak Edward Nożycoręki, Sok z żuka i Jeździec bez głowy. Za to fani horrorów będą mieli szansę na klimatyczny seans w paśmie Kino Zamkowe, w którym będą wyświetlane takie hity jak Laleczka Chucky i Coś. A to dopiero początek. Zobaczcie sami!

Tofifest 2023 - najciekawsze filmy do obejrzenia

Opisy filmów pochodzą z oficjalnej strony festiwalu.

Moje stare - WTOREK, 27 CZERWCA

Dorota Stalińska Energiczna Zofia () i chora na Alzheimera Ania (Dorota Pomykała) w tajemnicy przed wszystkimi wyruszają w ostatnią wspólną podróż. Podczas niej muszą zatrzymać się w zajeździe, w którym trwa wesele. Tam do kobiet wracają uczucia sprzed lat. Poszukuje ich spanikowana córka Ani (Masza Wągrocka), która uważa, że jakaś obca kobieta porwała jej matkę z domu starców.

Niebezpieczni dżentelmeni - ŚRODA, 28 CZERWCA

Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci oraz piętrowa zagadka kryminalna i niepowtarzalna atmosfera… Niebezpieczni Dżentelmeni to iskrzący dowcipem i tętniący akcją komediowy kryminał, w którym równie ważne jak to „kto zabił?”, jest pytanie „kogo zabito?”. Cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym bohaterowie muszą uwolnić się nie tylko od podejrzeń, ale także od równie niebezpiecznych środowiskowych plotek i jak najszybciej wyjaśnić zagadkę tajemniczej śmierci.

2022 rok, Los Angeles. Sara po burzliwej awanturze z chłopakiem traci dom i środki do życia, ma na sobie tylko sukienkę. Zdesperowana kradnie samochód, który staje się jej jedynym schronieniem. Odkrywając jego zawartość, zakochuje się we właścicielu pojazdu i postanawia go odnaleźć. Wyrusza w podróż przez amerykańskie pustkowia, która pozwoli jej przewartościować życiowe pragnienia i priorytety. Spotyka na swojej drodze niezwykłych ludzi, którzy tak jak ona zgubili drogę… Film jest swobodną inspiracją historią zaginionej w 1974 roku artystki Connie Converse.

Zupa Nic - PIĄTEK, 30 CZERWCA

Adam Woronowicz Kinga Preis Marta jest romantyczką i szkolną ofiarą losu. Dzieli pokój z siostrą Kasią i babcią (Ewa Wiśniewska), która zamiast bajek opowiada wnuczkom powstańcze historie. W pokoju za ścianą swe małżeńskie życie toczą rodzice — Tadek () i Elżbieta (). On jest stale upokarzanym przez system inteligentem, który po pracy pędzi bimber i po cichu zazdrości opływającemu w dobrobyt szwagrowi (Rafał Rutkowski). Ona jest przewodniczącą zakładowej „Solidarności” z potrzebą wolności i marzeniem, żeby w końcu wyrwać się z Polski. Prawdziwe emocje dla całej rodziny zaczną się jednak wtedy, gdy pod blokiem stanie wymarzony maluch. Ela i Tadek odkryją powołanie do handlu oraz zagranicznych wojaży, a dorastająca Marta po raz pierwszy w życiu naprawdę się zakocha.

Piękna i charyzmatyczna Sisi po ponad dwóch dekadach ma już serdecznie dość spiętego świata austriackiej monarchii, a reprezentowanie cesarstwa to ostatnia rzecz, na jaką ma ochotę. O wiele bardziej ekscytująca wydaje jej się dekadencja — wyrusza więc w wielką podróż po Europie, aby spotkać się z dawnymi przyjaciółmi (i rozniecić na nowo dawne fascynacje). Jednak dworskie obowiązki wzywają ją z powrotem, a jej próby uczynienia życia bardziej ekscytującym wywołują szok i zgorszenie. Czy Sisi wymyśli sposób na to, by mogła żyć tak, jak naprawdę chce? W gorsecie to błyskotliwa, opowiedziana z pazurem ponadczasowa i uniwersalna opowieść o wolności.

Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć… Apokawixa to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami — postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie — plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Jednak z minuty na minutę całość zaczyna wymykać się spod kontroli. W środku imprezy wybucha epidemia zombie, a bohaterowie muszą walczyć o życie.

Colin Farrel Brendan Gleeson Duchy Inisherin to opowieść o losach dwójki przyjaciół, który znają się od kołyski: Padraica (l) i Colma (). Akcja filmu rozgrywa się na malowniczej wyspie położonej na zachód od wybrzeży Irlandii. Pewnego dnia dalsza przyjaźń mężczyzn staje pod znakiem zapytania, gdy Colm niespodziewanie postanawia ją zakończyć. Zaskoczony Padraic za wszelką cenę chce zrozumieć, co się stało i odzyskać kontakt z dawnym przyjacielem. Niestety niewzruszony Colm jest coraz bardziej zdeterminowany, by zakończyć niechcianą relację. Po rzuconym w desperacji ultimatum Colma następuje seria szokujących wydarzeń, od których nie ma już odwrotu...

Charlie już od lat żyje na marginesie świata. Jest uwięziony w małym mieszkaniu przez chorobliwą otyłość. Odrzucony, nie bez powodu, przez swoich bliskich, samotnie zmierza w życiową przepaść. Wystarczy jednak jeden impuls, jedno spotkanie, by zapalić w nim płomień nadziei na to, że jeszcze nie wszystko stracone. Charlie podejmuje próbę nawiązania dawno utraconego kontaktu z nastoletnią córką. Wie, że czeka go niesłychanie trudne spotkanie. Zdaje sobie sprawę, że ryzykuje utratę ostatniego złudzenia. Gotów jest jednak podjąć to ryzyko z wiarą, że także dla niego jest jeszcze szansa na odkupienie.

Laleczka Chucky - PIĄTEK, 30 CZERWCA

Niebezpieczny morderca Charles Lee Ray w ostatniej chwili życia wypowiada zaklęcie voodoo i przenosi swoją duszę do lalki. Egzemplarz trafia w ręce Andy’ego, który marzył o takim urodzinowym prezencie. Zabójca pod postacią niewinnie wyglądającej lalki Chucky chce wykorzystać chłopca do tego, by zemścić się na policjancie, który go postrzelił i na wspólniku. By to zrobić, musi zawładnąć duszą Andy’ego.

Coś - WTOREK, 27 CZERWCA

Zima, 1982 rok. Norweski zespół badawczy na Antarktydzie odkrywa zamrożony organizm sprzed stu tysięcy lat, który może upodobnić się do każdej żywej istoty. Trafia on do amerykańskiej bazy, gdzie zaczyna siać spustoszenie i terror. Grupa naukowców z MacReadym na czele dochodzi do wniosku, że „coś” nie może się wydostać z tego miejsca, gdyż dni ludzkości będą policzone. Tylko jak walczyć, gdy nie wiadomo dokładnie, gdzie znajduje się wróg?

Trylogia Powrót do przyszłości

Marty McFly jest typowym amerykańskim nastolatkiem, który ma niezwykłego przyjaciela w postaci osobliwego dra Emmetta Browna. Doktor Brown konstruuje niezwykły wynalazek — maszynę do podróży w czasie. Marty dzięki niej niespodziewanie cofa się do 1955 roku. Skutki tej podróży mogą być opłakane, bowiem młodzieniec przypadkowo wpada na swoich rodziców i teraz nie tylko musi znaleźć sposób, by wrócić do swoich czasów, ale także dopilnować, żeby Lorraine i George na pewno się poznali i zakochali w sobie, w przeciwnym razie może się nigdy nie urodzić…

A Cup of Coffee and New Shoes On - ŚRODA, 28 CZERWCA

A Cup of Coffee and New Shoes On to kameralny dramat, który rozgrywa się głównie w mieszkaniu, w miejskiej Tiranie. Agim i Gëzim są jednojajowymi bliźniakami po trzydziestce, których łączy silna, braterska więź. Są głusi, ale nie jest to dla nich przeszkodą w codziennym życiu. Pewnego dnia otrzymują wiadomość, która zmienia wszystko: mają rzadką chorobę genetyczną i lada moment również stracą wzrok. Razem z Aną, dziewczyną Gëzima, będą musieli stawić czoła zmieniającemu się stosunkowi do świata. Przy filiżance kawy dwaj bracia na nowo zdefiniują także swoją więź, próbując przystosować się do nowego życia.

IO to zapierająca dech w piersiach odyseja, porywające kinowe doświadczenie i nakręcony z imponującym rozmachem obraz współczesnego świata. Za sprawą niezwykłego, zwierzęcego bohatera ta historia wykracza poza ludzką perspektywę. Podróż, w jaką zabiera nas reżyser, wiedzie przez całą Europę: od cyrku przez stadiony i parkingi dla tirów, po pałace. Od głupoty, przez przemoc, po przebłyski dobra i solidarności. Oto portret zbiorowy, który nie traci z oczu pojedynczej mrówki i łączy to, co przyziemne i to, co metafizyczne.

Edward Nożycoręki - CZWARTEK, 29 CZERWCA

Na wysokim wzgórzu w zamku mieszkał stary, niedoceniany wynalazca. Jego największe dzieło to stale ulepszany chłopiec-cyborg o imieniu Edward. Niestety nagła śmierć twórcy przerwała prace, a młodzieniec z nożycami zamiast palców żył samotnie do momentu, gdy u bram pojawiła się akwizytorka Avonu, Peg Boggs. Kobieta zabiera go do domu, gdzie życie Edwarda nabiera rozpędu, okazuje się bowiem, że dzięki nożycom odkrywa w sobie kreatywnego ogrodnika i fryzjera. Czy to wystarczy, by społeczność miasteczka go zaakceptowała?

Jeździec bez głowy - WTOREK, 27 CZERWCA

Ichabod Crane to nowojorski policjant, który przybywa do małej osady Sleepy Hollow, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw. Tamtejsi mieszkańcy twierdzą, że sprawcą jest ukrywający się w pobliskich lasach Jeździec bez głowy. Crane nie wierzy w siły nadprzyrodzone, jest sceptyczny i racjonalny, nie zyskuje więc sympatii mieszkańców. Jedną z niewielu życzliwych mu osób jest Katrina Van Tassel, która stara się pomóc mu w rozwikłaniu tajemniczej zagadki

Adam i Barbara Maitlandowie wprowadzają się do swojego nowego domu w niewielkim miasteczku. Niestety ich idylla nie trwa długo, gdyż giną w wypadku samochodowym. Ich dusze zostają na 125 lat uwięzione w domu, w którym wkrótce pojawia się ekscentryczna rodzina z Nowego Jorku. Charles i Delia Deetzowie zmieniają miejsce nie do poznania, czym coraz bardziej irytują zamknięte w środku duchy. Maitlandowie wzywają na pomoc Beetlejuice’a, który swoimi niezwykłymi metodami ma wystraszyć intruzów.

Pełen program festiwalu: Tofifest 2023.