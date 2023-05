Tofifest 2023 - znamy motyw przewodni polskiego festiwalu filmowego. Fani Sci-Fi będą zachwyceni

Fot. Materiały prasowe

W tym roku odbędzie się kolejna edycja festiwalu filmowego Tofifest. Twórcy zdradzili, że w 2023 roku motywem przewodnim wydarzenia będzie Emmett Brown, bohater kultowej trylogii Powrót do przyszłości!

Emmett Brown jest genialnym wynalazcą i wizjonerem, który zbudował pierwszy na świecie wehikułu czasu. W postać wcielił się aktor Christopher Lloyd. Jak podaje oficjalna strona festiwalu:

Cofamy się do lat 80. XX wieku. Triumfy święci Kino Nowej Przygody, a Robert Zemeckis podąża szlakiem, który w ubiegłej dekadzie bezbłędnie wyznaczyli George Lucas i Steven Spielberg. Dla osób, które posiadały wówczas kolekcję filmowej serii „Powrót do przyszłości” na kasetach VHS, a także dla tych, którzy chcieliby po raz pierwszy przeżyć przygodę podążania krok za krokiem w poszukiwaniu drogi do podróży w czasie, mamy wspaniałą wiadomość. Z radością ogłaszamy, że nieodparta chęć odkrycia nowego i nieograniczona wyobraźnia bohaterów trylogii Roberta Zemeckisa stanowią motyw przewodni tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze!

21.MFF Tofifest. Kujawy i Pomorze

Przypominamy, że tegoroczna edycja będzie trwać od 27 czerwca do 2 lipca 2023 roku. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu.