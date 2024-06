Kto zdobędzie nagrodę na festiwalu Tofifest? Oto nominowani w konkursie From Poland

fot. materiały prasowe

Do MFF Tofifest coraz bliżej, dlatego przyszedł czas na zaprezentowanie tytułów, które powalczą w konkursie From Poland. Kuratorem sekcji jest Łukasz Maciejewski, który corocznie dokonuje selekcji filmów. Natomiast reżysera, który otrzyma Złotego Anioła za najlepszy film polski, wybierze widownia.

- Wybór jest nieprzypadkowy, poprzedzony refleksją i wewnętrznymi dylematami: jak dobrać tytuły, żeby komponowały się w jedną całość, stanowiły zarazem wewnętrznie rozwibrowany obraz kina młodych, debiutujących twórców, ale i klasyków, lub artystów o znaczącym dorobku?

Zobaczcie filmy, które powalczą o nagrodę w konkursie From Poland.

Kobieta z... Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta to opowieść o osobie transpłciowej, która zmaga się z rozmaitymi przeciwnościami, w tym z biurokracją i polskim prawem.

Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii Sami swoi, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Podolu. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo… Sami swoi. Początek to barwna opowieść, w której drobne złośliwości przeplatają się z życiowymi kamieniami milowymi. Charakterne postaci w połączeniu z wielką historią w tle zabiorą widza w sentymentalną, ale też porywającą i pełną humoru podróż.

Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem.

Wiosna 1794 roku, w Polsce wrze. Do kraju wraca generał Tadeusz „Kos” Kościuszko (Jacek Braciak), który planuje wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. Towarzyszy mu wierny przyjaciel i były niewolnik, Domingo (Jason Mitchell). Tropem Kościuszki wraz z listem gończym podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin (Robert Więckiewicz), który za wszelką cenę chce schwytać generała, zanim ten wywoła narodową rebelię. W tym samym czasie młody chłop, Ignac (Bartosz Bielenia), szlachecki bękart, marzy o nadaniu herbu i majątku przez swojego nieprawego rodzica, Duchnowskiego (Andrzej Seweryn), który tuż przed śmiercią uwzględnia go w testamencie. Gdy ojciec umiera, chłopak musi uciekać przed swoim przyrodnim bratem, Stanisławem (Piotr Pacek), który nie chce dopuścić do realizacji ojcowskiej woli. Ignac kradnie testament i ma tylko dwa dni, aby stawić się z nim przed sądem i udowodnić swój tytuł szlachecki. W trakcie ucieczki Ignac spotyka na swojej drodze Domingo, a między mężczyznami tworzy się silna więź porozumienia, mimo że obaj nie znają nawzajem swojego języka. Razem trafiają do dworku Pułkownikowej (Agnieszka Grochowska), gdzie Kościuszko ukrywa się, czekając na negocjacje z magnatami. Kos jest nieufny wobec Ignaca i trzyma go w areszcie, jednak w decydującym momencie to właśnie w rękach niepozornego szlacheckiego bękarta będą leżały losy powstania. Gdy nadejdzie chwila próby, Ignac będzie musiał wybrać – czy dalej podążać za swoim herbowym marzeniem i dziedzictwem ojca, czy też przyłączyć się do „Kosa” Kościuszki i walczyć z nim o najwyższą stawkę.

Eryk i Karolka to para marzycieli. Po wyjściu z więzienia, by ponownie nie popaść w konflikt z prawem, postanawiają rozpocząć nowe i pozbawione problemów życie na łonie natury. Trudno jednak odnaleźć się im w nowej, choć pięknej sytuacji. Eryk pragnie szczęścia również dla swojej małej córki Dżesiki. Porywa ją z rąk dziadka i razem z Karolką wyruszają w pełną przygód podróż przez Polskę. Sprawy komplikują się, kiedy Karolka zapada na poważną chorobę. Jedynym ratunkiem dla niej będzie kosztowna kuracja, na którą oczywiście nie mają pieniędzy. Eryk i mała Dżesika biorą sprawy w swoje ręce i organizują napad na bank. Potem trzeba będzie już tylko wykraść ze szpitala pacjentkę. Z miłością i dla miłości.

Studenci Wydziału Aktorskiego dowiadują się, że ich film dyplomowy nakręci znany reżyser. Ten zostawia im kamerę – pod jego nieobecność mają nagrywać improwizowane sceny wokół tematu zazdrości i rywalizacji, oparte na historii Kaina i Abla, Balladyny i Aliny. Granica pomiędzy rzeczywistością a fikcją zaczyna się zacierać.

Trzydziestoletni Bartek wyrusza w długą i samotną podróż na najbardziej odosobnioną brytyjską wyspę Foula. Ciężka praca i lodowaty wiatr codziennie wystawiają go na próbę, ale dają także szansę na spojrzenie w głąb siebie i wzięcie odpowiedzialności za własne życie. Musi również skonfrontować się z wydarzeniami, które były przyczyną jego nagłego wyjazdu.

Małgorzata kontroluje każdy aspekt swojego życia. Mocno stąpa po ziemi, jest zdecydowana i świetnie zorganizowana. Wszystko poświęciła karierze. Młodsza siostra Łucja jest jej przeciwieństwem - spontaniczna, wiecznie poszukująca, czasem zagubiona. Spełnia się jako matka. Choć ich życiowe drogi często biegły w odmiennych kierunkach, dziś splatają się podczas najważniejszej podróży. Małgorzata jest nieuleczalnie chora, a Łucja ma ją zawieźć do renomowanej kliniki w Szwajcarii. Każda z nich inaczej widzi cel tej podróży. Dla Małgorzaty ma to być ostatnia droga, chce odejść na własnych warunkach. Z kolei Łucja wierzy, że przekona siostrę do zmiany decyzji i podjęcia walki o życie. Przed nimi czas rozmów, kłótni, płaczu i śmiechu. Czy będą potrafiły znów być ze sobą tak blisko jak kiedyś? To będzie ich najważniejsze spotkanie. Czy okaże się także ostatecznym rozstaniem?

Rok 1989. Polska tuż przed przełomem, podczas kiedy w Trójmieście kwitnie alternatywna scena muzyczna, młoda, złamana artystka, szukając bliskości ze swoją z pozoru pozbawioną uczuć matką, dowiaduje się, że sama jest w ciąży.

Grupa rolników organizuje protest pod domem posła, który wbrew wcześniejszym obietnicom zagłosował przeciwko ich interesom. W tym samym czasie zostają odnalezione zwłoki jednego z okolicznych rolników. Wszyscy podejrzewają lidera protestu, Jarka, mimo że zmarły był jego najbliższym przyjacielem. Mężczyzna rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi go do poznania prawdziwych przyczyn śmierci nieboszczyka, a przy okazji weryfikuje postawy ludzi w jego otoczeniu

Waldi i jego trzy siostry mieszkają w starej willi pod miastem, a w piwnicy ich stuletni rodzice, którzy kilka lat temu umarli. Cała rodzinka cieszy się wspólnymi śniadaniami i domowym ciepłem, dopóki Waldi nie odkrywa w sobie nadprzyrodzonych mocy. Wtedy niespodziewani goście wciągają rodzinę w ściśle tajny plan, zmuszając zmarłych rodziców do uruchomienia swoich znajomości w zaświatach.

Film na motywach powieści Janusza Korczaka pod tym samym tytułem. Kajtek Czarodziej jest filmem o marzeniach małego chłopca (Eryk Biedunkiewicz), które się spełniają. Kajtek zostaje czarodziejem, jest w stanie zaczarować wszystko i wszystkich.

Camper

Na festiwalu Tofifest obejrzymy przedpremierowy pokaz filmu Łukasza Suchockiego, opowiadającego historię intensywnej podróży po Europie.

Portal naEKRANIE.pl jest patronem medialnym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest w Toruniu. Więcej informacji oraz aktualności na temat festiwalu Tofifest znajdziecie na stronie internetowej: www.tofifest.pl