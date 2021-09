Tokyo Vice: książka o mrocznej stronie Japonii nadchodzi

Poradnia K.

Tokyo Vice to nowa propozycja od wydawnictwa Poradnia K. Książka Jake'a Adelsteina trafi do sprzedaży już 29 września. W Tokyo Vice amerykański dziennikarz przedstawia tajemnice japońskiego półświatka. Jest to efekt kilkunastu lat pracy w Japonii jako dziennikarz śledczy.

Książka Adelsteina ukazała się wcześniej w Polsce pod tytułem Zemsta yakuzy. HBO przygotowuje serial oparty na motywach książki.

Oto okładka i opis książki Tokyo Vice:

Jake Adelstein jest jedynym amerykańskim dziennikarzem śledczym, który został dopuszczony do tajemnic japońskiego świata przestępczego. Przez dwanaście lat pisał o ciemnej stronie Japonii: morderstwach, wyłudzeniach, handlu ludźmi, przestępstwach podatkowych i oczywiście yakuzie. Pracował dla jednej z największych japońskich gazet, gdzie rozpoczął śledztwo w sprawie korupcji w tokijskiej policji. Doprowadziło to do skandalu, który wstrząsnął całym krajem i sprawił, że Adelstein musiał zmierzyć się z groźbami pod adresem swoim i swojej rodziny. Za jego głowę wyznaczono wysoką cenę.

Tokyo Vice to wciągająca opowieść o kulisach japońskiej przestępczości, która pokazuje nieznane oblicze Japonii; intrygująca kronika przemiany nieopierzonego dziennikarza w doświadczonego reportera, który pokonał strach i powrócił, by walczyć.