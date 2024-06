Tokyo Vice skasowane. Serial nie otrzyma 3. sezonu

Złe wieści dla wszystkich fanów Tokyo Vice. Serial został oficjalnie skasowany przez platformę Max i trzeci sezon nie powstanie. Przypomnijmy, że drugi sezon zadebiutował na początku lutego bieżącego roku i był emitowany do kwietnia. Twórcom udało się zamknąć główny wątek, pozostawiając jednak otwartą furtkę na kontynuację.

Przedstawiciel serwisu streamingowego w oświadczeniu podziękował całej ekipie za serial:

Od bogato opisanych materiałów Tokyo Vice, przez wspaniale skomponowane ujęcia, aż po aktorskie występy – troskę i kreatywność tej niezwykle utalentowanej obsady i ekipy widać w każdym kadrze serialu. Dziękujemy J.T., Alanowi, Anselowi, Kenowi i firmie Fifth Season oraz Wowow za współpracę przy tym całkowicie wyjątkowym współczesnym thrillerze noir.

Twórcy Tokyo Vice, showrunner J.T. Rogers i producent Alan Pour przyznali, że jest więcej historii do opowiedzenia w tym świecie:

W ciągu ostatnich pięciu lat Max dbał o to, abyśmy mogli opowiedzieć naszą historię. Wspierali nas na dobre i na złe. Nie tylko dali nam te dwa sezony, ale także zgodzili się, gdy poprosiliśmy o zakończenie pierwszego sezonu serią cliffhangerów, i zgodzili się, gdy poprosiliśmy o dwa dodatkowe odcinki, abyśmy mogli zakończyć tę historię tak, jak J.T. zawsze sobie to wyobrażał. […]

Wiemy, że jest więcej historii do opowiedzenia. Oczywiście zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale jesteśmy naprawdę wdzięczni, że do tej pory mogliśmy podzielić się tą opowieścią na Maxie.