Tolkien Trust pozywa pisarza książek inspirowanych Władcą Pierścieni

fot. materiały promocyjne

Demetrious Polychron, autor książek inspirowanych Władcą Pierścieni J.R.R. Tolkiena pozwał w kwietniu 2023 roku Amazona w związku z ich serialem Władca pierścieni: Pierścienie Władzy. Według dokumentów złożonych w Sądzie Okręgowym USA dla Centralnego Dystryktu Kalifornii, pisarz Demetrious Polychron złożył pozew przeciwko Jeffowi Bezosowi, Jennifer Salke (szefowej Amazon Studios), Simonowi Tolkienowi (wnukowi J.R.R. Tolkiena), Patrickowi McKayowi i Johnowi D Payne'owi (showrunnerom serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy), The Tolkien Estate i wielu innym. Pozew zarzuca nowemu serialowi, który oparty jest na franczyzie Tolkiena i napisanych przez niego powieściach, że wiele wątków zostało skopiowanych z jego serii The War of the Rings.

Jego zdaniem, wiele wątków i fragmentów zostało zaczerpniętych z pierwszego tomu serii jego autorstwa, zatytułowanego The Fellowship of the King. Sprawa dalej się toczy, ale teraz rozpocząć się może też batalia prawna, w której to Polychron będzie w roli pozwanego. Jak podaje Bloomberglaw, firma Tolkien Trust (założona przez spadkobierców pisarza) stwierdza w pozwie, że doszło do "umyślnego i rażącego naruszenia" przez Polychrona praw autorskich do Władcy Pierścieni.

Trust stwierdza, że pomimo tego, że autor był świadomy praw do dzieła Tolkiena, zdecydował się "napisać, opublikować, wprowadzić na rynek i sprzedać rażąco naruszający prawa pochodne sequel trylogii Tolkiena zatytułowany The Fellowship of the King". Czytamy też, że prócz tytułu, dzieło naruszają też szeroko zakrojone i kompleksowe działania, które przywłaszczają dzieło Tolkiena. Trust poinformował, że Polychron planuje wydać do sześciu dodatkowych książek - wszystkie oparte na postaciach Tolkiena.

fot. Amazon Prime Video

W pozwie wyjaśniono, że ani Tolkien, ani Tolkien Estate nigdy nie autoryzowali żadnych pisemnych kontynuacji trylogii Tolkiena. Naruszające prawo dzieło było nie tylko nieautoryzowane, ale Tolkien Estate już wcześniej wyraźnie odrzuciło prośbę [autora] o opublikowanie jakiegokolwiek dzieła tego rodzaju, zgodnie ze swoją wieloletnią polityką. O rozwoju sprawy będziemy was informować.