Władca pierścieni: Pierścienie Władzy - Ismael Cruz Cordova o rasistowskich atakach. Studio zatrudniło terapeutkę

Serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy od czasu ogłoszenia obsady wzbudzał wielkie emocje. Duży sprzeciw wśród fandomu wzbudził kolor skóry niektórych aktorów, którzy wcielali się w różne rasy Śródziemia. W sieci pojawiły się rasistowskie komentarze, które docierały na plan zdjęciowy. Prime Video zainterweniowało publikując tweet potępiający groźby, nękanie i obelgi skierowane w stronę obsady pisząc, że nie będą tego ignorować ani tolerować.

W wywiadzie dla Variety Ismael Cruz Cordova, który zagrał elfa o imieniu Arondir, powiedział, że rozmiar hejtu był tak duży i poważny, że studio zatrudniło terapeutkę do wspierania aktorów na planie. Cordova bardzo chwali terapeutkę, mówiąc, że nawet kiedy nie miał potrzeby z nią rozmawiać, sama jej obecność była dla niego pociechą.

Potrzebujesz wsparcia, kiedy coś takiego się dzieje, ponieważ te głosy są tak głośne i dochodzą do ciebie z tak wielu miejsc… Uwielbiałem się z nią spotykać, nawet jeśli nie rozmawialiśmy. Wiedziałem, że jest tam ktoś, kto widzi mnie w całości, a nie tylko jako aktora... To bolało. Miało to wpływ na moją psychikę i zdrowie psychiczne. Mówię o tym bardzo otwarcie, aby ludzie zrozumieli, że to, co robią i mówią w Internecie, naprawdę rani ludzi i ma na nas wpływ...

Aktor wspomniał również o wielu nieprzyjemnych incydentach.

Włamano się do mojego telefonu. Próbowano włamać się na moje konto bankowe. Włamano się na mój PayPal. Moi przyjaciele dostawali wiadomości. Dostawałem groźby śmierci. Wysyłano mi rzeczy pocztą. Ludzie poznali mój adres. Dużo tego było.

To kolejny przypadek rasizmu wobec kolorowych aktorów w dużych franczyzach. Hejt wylał się również na Moses Ingram, która zagrała w serialu Obi-Wan Kenobi. Studio Lucasfilm podobnie jak Prime Video zaoferowało aktorce wsparcie i wypowiedziało się przeciwko znieważaniu obsady z powodu koloru skóry.

Pomimo kontrowersji jakie wywołał serial Władca pierścieni: Pierścienie Władzy Prime Video zamówił kolejną serię, nad którą wciąż trwają prace.

