Tom Hardy wrzucił, a później usunął wpis z sieci. Fala komentarzy wśród fanów MCU

Marvel

Tom Hardy udostępnił na swoim Instagramie grafikę stworzoną przez jednego z fanów, która przedstawiała Venoma i Spider-Mana. W opisie aktor odwołał się do zbliżającego się Halloween, ale nagle grafika, jak i wpis zostały usunięte z Instagrama. W sieci oczywiście nic nie ginie, więc możemy dokładnie zobaczyć na zrzutach ekranu, co zostało udostępnione.

Uwaga! Poniżej znajdują się spoilery do filmu Venom 2: Carnage! To nie pierwszy raz, kiedy aktor odwołuje się do Pajączka, co tylko podsyca oczekiwania fanów w kontekście ewentualnego crossovera. Widzowie będący po seansie filmu Venom 2: Carnage wiedzą już, że wszystkie te aluzje nie są przypadkowe. Przypomnijmy, że w scenie widzimy Venoma i Eddiego Brocka nagle przeniesionych prawdopodobnie do innego uniwersum. W telewizji nagle pojawiają się wiadomości z TheDailyBugle.net, w których J. Jonah Jameson informuje o prawdziwej tożsamości Spider-Mana. Wpis został usunięty z mediów społecznościowych. Być może dlatego, że Venom pojawi się w MCU już w filmie No Way Home, dlatego aktor nie może na razie publikować nic, co wiąże ze sobą obie te postacie. Są to jednak tylko domysły, ale usunięcie zdjęcia z Instagrama zawsze budzi wiele pytań. Zobaczcie usunięty post: