Tom Hiddleston o ponownym spotkaniu Thora i Lokiego. Byłoby zagmatwane

fot. Marvel Studios

Reklama

W filmie Thor: Ragnarok Loki i Thor połączyli siły, aby pokonać Helę. Jednak w pierwszych minutach Avengers: Wojna bez granic bóg psot zginął z ręki Thanosa, po czym w filmi Avengers: Koniec gry Thor pomścił śmierć brata. Mimo to postać powróciła jako wariant w serialu Disney+, w którym na koniec Loki ostatecznie zasiadł na tronie na Krańcu Czasu, strzegąc Świętej Linii Czasu. W konsekwencji od momentu ich ostatniego spotkania minęło bardzo dużo lat.

Czy Thor i Loki ponownie się spotkają?

Tom Hiddleston w podcaście Phase Zero serwisu ComicBook.com przyznał, że potencjalne ponowne spotkanie Thora i Lokiego byłoby w pewnym sensie jednym z ekstremalnych zaskoczeń, powodującym zamieszanie. Dodał, że świetnym wątkiem drugiego sezonu – nie tylko dla Lokiego, ale dla każdej postaci, w tym Mobiusa i Sylvie – jest próba odpowiedzi na pytanie: "czy jesteśmy odpowiedzialni za naszą własną historię?". Kontynuował mówiąc, że "nie będziesz wiedział, dokąd zmierzasz, dopóki nie dowiesz się, gdzie byłeś, więc musisz spojrzeć na swoją przeszłość i wziąć za nią odpowiedzialność, aby przyszłość miała znaczenie i cel".

Myślę, że zarówno Thor, jak i Loki musieli przeanalizować swoją przeszłość oraz dowiedzieć się, kim naprawdę są i czego chcą. Ale to, co jest również interesujące w rodzinie – przynajmniej ja tak sądzę - jest to, że czasami trudno jest porzucić z góry wyrobioną opinię na temat tego, kim kiedyś byli. Loki mógł oczekiwać, że Thor będzie zachowywać się w określony sposób, a Thor mógł spodziewać się, że Loki zachowa się po swojemu.

W Lokim minęły stulecia od czasu, gdy tytułowy bohater ostatni raz widział się z Thorem, czyli od wydarzeń z filmu Avengers z 2012 roku. Aktor odniósł się do ewentualnego spotkania braci po wielu latach.

Myślę, że na początku byłoby to naprawdę zagmatwane. Poza tym byli rozdzieleni przez długi czas, ale bez wątpienia myśleli o sobie nawzajem. I tak, myślę, że ponowne spotkanie prawdopodobnie byłoby dla nich [dezorientujące]. Zobaczymy.

Producent Kevin Wright przyznał, że ma nadzieję, że gdzieś w przyszłości ktoś opowie tę historię spotkania braci, ponieważ Loki i Thor się zmienili. Dodał, że są dziwnie różni, ale między nimi istnieje głębokie wewnętrzne zrozumienie, więc mogłoby to być coś pięknego i fajnego.

Loki - zdjęcia z 2. sezonu

Loki - 2. sezon