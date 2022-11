Tom Holland w Spider-Verse. Fani stworzyli zdumiewający klip

fot. zrzut ekranu/YouTube

Fani urzeczywistniają swoje marzenia. W imponującej animacji Spider-Man: EVERYONE'S HOME! Tom Holland dołączył do Spider-Verse. W widowiskowym klipie, który został zamieszczony na kanale Corridor na YouTubie, Holland powrócił jako Peter Parker. Jednak nie jest to jedyna dobra wiadomość. Jak sama nazwa materiału wskazuje, animacja zgromadziła jeszcze innych Spider-Manów. Ponadto w ponad 3-minutowym nagraniu możemy poznać skrawek marvelowskiej historii.

Tom Holland w Spider-Verse

Zdumiewające wideo zostało wykonane z dbałością o szczegóły. Jest to naprawdę ciekawe widowisko, zwłaszcza, że w animacji widzimy wielu bohaterów. Wszystko rozwija się, gdy wcielenie Hollanda zaczyna opowiadać o swoich początkach w MCU, po czym nagle dołącza gromada pozostałych Spider-Manów. Możemy zobaczyć m.in. postać Tobeya Maguire'a czy Andrew Garfielda . Zobaczcie sami, jak prezentuje się stworzony przez fanów materiał. Widzielibyście Toma Hollanda w tej odsłonie?

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) produkcja Sony Pictures Animation trafi do kin 2 czerwca 2023 roku.