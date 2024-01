Potwierdzenie wypłaty Toma Hollanda za Avengers trafiło do innego aktora. Był w szoku

Fot. Marvel

Tom Hollander, 56-letni brytyjski aktor, znany z takich produkcji jak Biały lotos i Bohemian Rhapsody, w talk-show Late Night With Seth Meyers opowiedział o sytuacji, w której agencja pomyliła go z Tomem Hollandem. W ten sposób przez przypadek dostał pasek płacowy (rozliczenie otrzymywane po wypłacie pensji w Wielkiej Brytanii) młodszego kolegi po fachu za występ w Avengers Marvela. Jak sam przyznaje, to doświadczenie dało mu lekcję pokory.

Aktor przypadkiem dostał wypłatę Toma Hollanda

Jak wspomina Tom Hollander:

Poszedłem zobaczyć mojego przyjaciela, który grał w angielskim teatrze za jakieś 300 funtów tygodniowo, sztuka Chekhova. No więc usiadłem zadowolony z siebie na widowni, bo dopiero co zagrałem w serialu BBC za 30 kawałków - czy coś w tym stylu - które miały mi pomóc przetrwać kolejny rok. I myślałem sobie: "Cóż, to po prostu cudowne! Jestem bardzo zamożny, a mój dobry przyjaciel, Peter, gra w świetnej sztuce, później się spotkamy i trochę protekcjonalnie powiem mu, jakie to świetne uczucie".

Tom Hollander: "To była zdumiewająca suma pieniędzy"

Wszystko szło świetnie, póki w przerwie nie sprawdził swoich e-maili. Wśród nich była wiadomość od agencji z potwierdzeniem płatności za występ w Avengersach, co go zdziwiło, bo nie przypominał sobie, żeby zagrał w filmie Marvela. Później był w jeszcze większym szoku, gdy zobaczył, o jakich pieniądzach mowa.

To była zdumiewająca suma pieniędzy. I to nie była jego wypłata, tylko pierwsza premia box office. Nie premia za całe box office - za pierwsze. I to było więcej pieniędzy, niż kiedykolwiek zarobiłem - siedmiocyfrowa suma. Miał wtedy jakieś 20 lat. Zatem moje niedawne poczucie zadowolenia z siebie bardzo szybko wyparowało.

Czy dzielenie imienia z Tomem Hollandem jest trudne?

Starszy aktor przyznaje, że dzielenie imienia z Tomem Hollandem, którego popularność w ostatnich latach gwałtownie wzrosła, jest wyzwaniem. Czasem, gdy jest przedstawiany ludziom, a szczególnie dzieciom, spotyka się z dużym rozczarowaniem:

Wychodzą i pytają: "Gdzie on jest? Gdzie on jest?". A potem widzą mnie i mówią: "Nie, nie!". Ale hej, mogło być gorzej - przynajmniej w tej mieszance nie ma Toma Hollandesta!

