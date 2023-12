Komu Tom Holland ufa najbardziej? Nie tylko Zendaya mu doradza

Tom Holland pojawił się na wydarzeniu Fundacji SAG-AFTRA, gdzie odpowiadał na pytania związane z jego karierą oraz najnowszym projektem - W tłumie. Został także zapytany o samopoczucie po długiej przerwie od pracy. Aktor zdradził, komu w branży najbardziej ufa, nie ograniczając się tylko do Zendayi.

Holland przyznał, że miał ogromne szczęście, pracując aktywnie od siedemnastego roku życia. Teraz wszystkie projekty zostały zakończone, więc nie ma nic w zanadrzu.

- Moi agenci siedzą za kulisami, więc lepiej, k***a, weźcie się do roboty - zażartował aktor.

Niemniej jednak jest podekscytowany przyszłością, a W tłumie wydaje się być idealnym fundamentem do kolejnych dramatycznych ról.

- Denerwuję się, ale myślę, że to dobra rzecz w naszej branży. Trzeba czuć się komfortowo ze swoją wrażliwością.

Holland ujawnił także, którym aktorom najbardziej ufa. Oczywiście, najpierw wspomniał o Zendayi, doceniając jej szczerość. Następnie wymienił Roberta Downeya Jr. oraz Benedicta Cumberbatcha.

jest bardzo szczery, czasem aż za bardzo - i tak, widziałem Dolittlego. Oczywiście, kocham go i naprawdę szanuję jego opinię. Wiele mnie nauczył. Natomiast Cumberbatch to ktoś, do kogo pójdę po radę dotyczącą aktorstwa.