Dwie gry z serii Tomb Raider za darmo na Steam. Zostań w domu i graj

Square Enix dołącza się do akcji mającej na celu zachęcenie ludzi do pozostawania w domach w czasie pandemii koronawirusa. Popularny wydawca postanowił uprzyjemnić graczom najbliższe dni i zupełnie za darmo udostępnił dwie produkcje. Zainteresowane osoby mogą bez żadnych opłat zdobyć Tomb Raider, czyli reboot serii z 2013 roku oraz Lara Croft and the Temple of Osiris, mniejszą grę łączącą elementy akcji i zagadki logiczne, która może sprawić sporo frajdy w trybie kooperacji.

Tym razem nie mamy do czynienia z darmowym tygodniem i obie te gry można przypisać do konta na stałe. Wystarczy jedynie wybrać się na kartę danej produkcji na Steamie i jednym przyciskiem dodać ją do naszej cyfrowej biblioteki. Warto jednak pamiętać, że ta akcja promocyjna trwa jedynie do 24 marca, godziny 8:00 czasu polskiego - radzimy więc się śpieszyć, jeśli zamierzacie z niej skorzystać.

