Tommy Wiseau musi zapłacić twórcom dokumentu o The Room. Poznaliśmy rodowód reżysera

Cała sprawa dotyczy próby zablokowania dokumentu Room Full of Spoons, który przedstawia kulisy powstawania filmu The Room. Tommy Wiseau, reżyser tego niezapomnianego dzieła, ze względu na niepochlebny ton dokumentu, chciał zablokować dystrybucję materiału z powodu naruszenia praw autorskich. W dokumencie wychodzi m.in. na światło dzienne prawdziwy rodowód reżysera, który ten chciał za wszelką cenę utrzymać w tajemnicy. Mamy zatem potwierdzenie, że Wiseau urodził się w Polsce. Sprawa trafiła do sądu, a teraz otrzymaliśmy wyrok w tej sprawie.

Kanadyjski sąd nakazał Tommy'emu Wiseau zapłacić 700 tysięcy dolarów autorom dokumentu: Richardowi Harperowi, Fernando Forero McGrathowi, Markowi Racicotowi i Richardowi Townsowi za straty poniesione w związku z utratą dochodów oraz za "oburzające" postępowanie Wiseau wobec twórców filmu dokumentalnego. Twórcy potwierdzili portalowi Variety, że szukają możliwości pokazania dokumentu na platformie streamingowej. Na razie jednak brak szczegółów.