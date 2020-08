Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 - podniebne ewolucje na premierowym zwiastunie gry

Activision

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 to kolejna próba przywrócenia do życia popularnej niegdyś serii gier o skateboardingu i wygląda na to, że tym razem będzie to próba udana. W sierpniu osoby, które zdecydowały się na zakup gry w przedsprzedaży, mogły testować wersję próbną i opinie na jej temat są bardzo pozytywne. Gracze chwalą dopracowany model jazdy, świetną oprawę audiowizualną i klimat.

O tym, czy gra faktycznie okaże się sukcesem dowiemy się 4 września - to właśnie tego dnia trafi ona na sklepowe półki. Już teraz jednak możemy zapoznać się z premierowym zwiastunem tej produkcji. Krótki materiał wideo przedstawia efektowne fragmenty rozgrywki, a także prezentuje najważniejsze cechy.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 zaoferuje odświeżoną zawartość z dwóch pierwszych części serii. Gracze będą mogli grać zarówno solo, jak i w lokalnym trybie wieloosobowym. Nie zabraknie tu również rankingów online, dzięki którym będzie można rywalizować z wirtualnymi skaterami z całego świata.

Premiera 4 września na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.