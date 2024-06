Tony Todd o roli w Marvel's Spider-Man 2. Legendarny aktor wspomina o pewnym rekordzie

fot. materiały prasowe

Tony Todd jest amerykańskim aktorem, którego mogliśmy oglądać w takich produkcjach, jak Candyman, Noc żywych trupów czy Oszukać przeznaczenie. Udzielił on również głosu Venomowi w grze Marvel's Spider-Man 2 i niedawno opowiedział nieco więcej na ten temat w wywiadzie dla The Hollywood Reporter. Ujawnił on między innymi, że podczas prac nad produkcją studia Insomniac Games najprawdopodobniej pobił swój osobisty rekord.

Todd powiedział, że to właśnie przy Spider-Manie 2 miał mieć najwięcej sesji nagraniowych w całej swojej zawodowej historii. Miało to wynikać między innymi z uwagi na to, że reżyserka odpowiedzialna za nagrywanie głosów podchodziła do swoich obowiązków w bardzo dokładny sposób i dbała nawet o najmniejsze detale.

Tym, co było wspaniałe w pracy z Insomniac, było to, że mieli naprawdę świetną, bardzo skrupulatną reżyserkę. Mogłem wydać z siebie głos, ale ona mówiła na to "zejdźmy jeszcze niżej'. I ja to kocham - trzeba stawiać sobie wyzwania. To prawdopodobnie była rekordowa liczba nagrań głosowych, więcej niż w trakcie jakiejkolwiek innej mojej pracy. Ale cały czas miałem uśmiech na ustach i zastanawiałem się, co będziemy robić danego dnia. Jeśli kochasz to co robisz, to będziesz rozsiewał tę radość.

Przyznał też, że chciał postawić na nieco inne podejście do Venoma.

Chciałem, by był bardziej ludzki. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po otrzymaniu tej pracy, było udanie się do księgarni i poproszenie o 20 najlepszych komiksów z Venomem. To były moje podstawy, chciałem zobaczyć, jak wygląda w różnych wersjach. Nie chciałem słyszeć żadnego głosu, więc unikałem filmów. Chciałem zrobić coś swojego. I później, z pomocą zespołu pracującego nad Marvel's Spider-Man 2, udało nam się do czegoś dojść.

Aktor wyjawił, że sam jest graczem i opowiedział o swoich ulubionych tytułach.

Zawsze wracam do NBA 2K. Teraz gram w Mamba Moments w 2K24. Oprócz tego jedną z moich ulubionych gier jest Persona 5 - kocham tę historię, muzykę, całą tę otoczkę. Pamiętam też, że kiedy mój syn był mały, to spędziliśmy całe sześć miesięcy grając razem w Final Fantasy 7. To wyjątkowe wspomnienia.