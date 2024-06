World of Warcraft: The War Within - beta testy jeszcze w tym tygodniu

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard zapowiedział, że już 5 czerwca wystartuje beta World of Warcraft: The War Within, czyli nadchodzącego rozszerzenia popularnego MMORPG. Do udziału w testach zostaną zaproszeni między innymi przedstawiciele mediów i weterani WoW, ale zainteresowani sprawdzeniem przedpremierowo nowej zawartości mogą zagwarantować sobie udział poprzez zakup dodatku w droższym wydaniu Epic Edition. Osoby, które zostaną wybrane do bety, otrzymają powiadomienie email, a następnie będą mogły pobrać grę poprzez aplikację Battle.net.

World of Warcraft: The War Within - zawartość dostępna w wersji beta

Beta The War Within pozwoli graczom na sprawdzenie nowych mechanik, lochów czy kolejnej grywalnej rasy - Earthen. Oczywiście będzie można eksplorować także nowe lokacje. W becie zabraknie jednak rajdów - te będzie można sprawdzić dopiero w późniejszym terminie.

